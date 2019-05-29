«أراضي دبي» توقع اتفاقية ترخيص استخدام نظام الرهن الإلكتروني مع بنك المشرق

المصدر: دبي- البيان

أعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي توقيع اتفاقية ترخيص استخدام نظام الرهن الإلكتروني مع بنك المشرق، حيث وقع عليها سلطان بن مجرن مدير عام الدائرة وأرشد خان ممثلاً عن بنك المشرق.

وقال سلطان بن مجرن: جاء تطوير وإطلاق نظام الرهن الإلكتروني الجديد في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز تطبيقات وأنظمة الأتمتة في معاملاتنا، للحد من المعاملات الورقية وعدد المراجعين، ونتوقع أن يسهم تطبيق تقنيات البلوك تشين إلى خفض أعداد المراجعين إلى مستويات عالية جداً تتناغم مع النسب التي حددتها حكومة دبي للدوائر الحكومية. إننا في الدائرة نحرص على دعم توجهات القيادة الرشيدة واستراتيجيتها الهادفة لجعل دبي المدينة الأذكى في العالم.

وكانت الدائرة نجحت في تطوير نظام إلكتروني لتسجيل الإجراءات الخاصة بالرهن العقاري يعرف باسم «نظام الرهن الإلكتروني»، وذلك لغرض تسجيل الرهون العقارية وتعديلها، إلى جانب الإجراءات المتعلقة بفكّها. ومن جهة أخرى، أبدى بنك المشرق استعدادًا لاستخدام «النظام» لتسجيل عقود الرهن العقاري للمتقدمين بطلب الخدمة من الدائرة.

وبموجب الاتفاقية، يسعى الطرفان إلى هيكلة وتطوير العلاقة التي تربطهما، وتعزيز مصالحهما المشتركة من أجل تحقيق التكامل، وتعزيز التعاون والتنسيق الوثيق بينهما لتحقيق رؤية واستراتيجية حكومة دبي والمصلحة العامة.

وقال أرشد خان: «يسعدنا الدخول في شراكة مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي ودعم مبادرتها الجديدة الموجهة للقطاع العقاري في دبي. إن نظام الرهن الإلكتروني يعكس مساعي حكومة دبي لرقمنة الخدمات، من أجل تقديم خدمات ذكية لكل المتعاملين.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى توفير الوقت والجهد من خلال الجمع بين خدمات أراضي دبي وبنك المشرق لفائدة الجميع. وبما أننا شريك استراتيجي للدائرة، تمثل هذه الاتفاقية محطة بارزة أخرى لبنك المشرق، في الوقت الذي نتطلع فيه إلى المزيد من التعاون في المستقبل».

وقال ماجد المري، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والخدمات العقارية بأراضي دبي: يحتاج تطبيق نظام الرهن الإلكتروني تضافر جهودنا مع البنوك الرائدة في الدولة، وتمثل شراكتنا مع بنك المشرق خطوة مهمة لنجاح المشروع وتحقيق أهدافه، والمساعدة على انتشاره، ليستفيد منه أكبر عدد من المستثمرين. وسنواصل البحث عن أفضل الشركاء، لضمان راحة وسعادة متعاملينا.

كما سنستمر في تطوير النظام ودعمه بأحدث التقنيات التي تتطور باستمرار، لمواكبة المستجدات في مجال التسجيل والخدمات العقارية، وسيضمن هذا النظام للمتعاملين رحلة وتجربة متميزة وتقليل عدد الخطوات والزيارات بفضل إنجازها في مكان واحد. وتعتبر أراضي دبي من الدوائر الأولى التي أولت اهتماماً كبيراً بتقنيات البلوك تشين.