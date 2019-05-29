«مبادلة» تطلق اسم «سند لتقنيات الطيران» على شركة الخدمات والحلول التوربينية

المصدر: أبوظبي- البيان

أطلقت شركة الخدمات والحلول التوربينية، الشركة المتخصصة في توفير خدمات الصيانة والإصلاح والعَمرة لمحرّكات الطائرات وتوربينات الغاز، والمملوكة بالكامل لـشركة «مبادلة للاستثمار»، هوية جديدة لوحدة صيانة وإصلاح وعمرة محركات الطائرات في الشركة.

ويشكل الإعلان عن الهوية الجديدة للشركة، والتي يطلق عليها الآن اسم سند لتقنيات الطيران، منعطفًا هامًا في تاريخ تطور الشركة، مستفيدةً من خبرتها الواسعة في قطاع الطيران والتي تمتد لأكثر من 30 عامًا.

وستظل سند لتقنيات الطيران شركة مملوكة بالكامل لمبادلة للاستثمار، وسيواصل منصور جناحي أداء مهامه كرئيس تنفيذي للشركة. وستكشف شركة مبادلة للاستثمار في وقت لاحق من هذا العام عن خطوات تهدف إلى تعظيم التكامل بين شركاتها، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا لتعزيز تنافسيتها العالمية.

وقال بدر العلماء، رئيس وحدة صناعة الطيران والصناعات العسكرية في شركة مبادلة للاستثمار: تواصل «سند لتقنيات الطيران» إنجازاتها التي انطلقت منذ إنشائها تحت مظلة شركة أبوظبي لتقنيات الطائرات وشركة الخليج لصيانة الطائرات «جامكو». وقال منصور جناحي، الرئيس التنفيذي لشركة سند لتقنيات الطيران: تدل كلمة سند على الدعم المتواصل وهي حقيقة العلاقة الوطيدة التي تجمعنا بعملائنا وشركائنا».