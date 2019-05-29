«أصداء بي سي دبليو» تحصد جائزة «شركة العام الاستشارية بالمنطقة»

المصدر: دبي - البيان

حصدت شركة «أصداء بي سي دبليو» جائزة «شركة العام الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط» خلال حفل توزيع جوائز سيبر أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا 2019 الذي استضافته مجموعة «هولمز» في لندن.

وتعتبر جوائز سيبر الأضخم من نوعها في قطاع العلاقات العامة على مستوى العالم، وتمثّل معياراً موثوقاً لتقييم الأداء في قطاع العلاقات العامة. وشهدت الجوائز في نسختها هذا العام ترشيح 400 حملة من بين أكثر من 600 جهة مشاركة.

وقال سونيل جون، مؤسس ورئيس «أصداء بي سي دبليو – الشرق الأوسط»: فخورون للغاية بحصولنا على هذا التقدير الرفيع من مجموعة «هولمز»، والذي لا يكرّم خبراتنا الواسعة فحسب، بل يثمّن قدرتنا على الإبداع التي تبث حيوية كبيرة بين أفراد فريق عملنا وتمكننا من رفد متعاملينا بمخرجات أعمال ناجحة وقابلة للقياس.