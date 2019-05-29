3 أدوات لمراقبة ورصد التزام الوكلاء الضريبيين بالمعايير المهنية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب، ضرورة التزام الوكلاء الضريبيين المعتمدين بـ5 معايير مهنية أساسية خلال جميع تعاملاتهم لضمان استمرارية أنشطتهم.

جاء ذلك في دليل إرشادي جديد حول «المعايير المهنية الخاصة بالوكلاء الضريبيين»، تضمن شرحاً مفصّلاً لهذه المعايير والشروط الواجب توافرها لممارسة مهنة «الوكيل الضريبي» في الدولة، وتم نشر هذا الدليل على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وقدمت الهيئة شرحاً مفصلاً للمعايير المهنية الخمسة الأساسية الواجب اتباعها من الوكيل الضريبي، مشيرة إلى أن المنهاج الذي تستخدمه في مراقبة ورصد التزام الوكلاء الضريبيين بهذه المعايير يعتمد على 3 أدوات أساسية تشمل التحقق من دقة إقرارات الخاضعين للضريبة، وتواريخ تقديمها في حال كان لدى الخاضع للضريبة وكيل ضريبي معين.

كما تقوم الهيئة برصد طلبات التوضيح والمراسلات المقدمة من الوكلاء الضريبيين للتأكد مما إذا كان مستوى المعرفة المهنية والفنية متوافقاً مع المعايير المحددة، فيفترض أن يكون لدى الوكيل الضريبي المعتمد درجة عالية من الكفاءة، وأن يكون ملماً بالتشريعات الضريبية المعمول بها في الدولة.

357 وكيلاً

واعتمدت الهيئة الاتحادية للضرائب 357 وكيلاً ضريبياً تم تسجيلهم بعد استيفائهم للمعايير الفنية والشروط والمؤهلات المطلوبة، واجتيازهم الاختبارات التي أعدتها الهيئة للتأكد من كفاءاتهم وتوافر كافة المعايير المهنية التي تؤهّلهم للقيام بمهنة «الوكيل الضريبي» التي تم استحداثها لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال بالتزاماتهم الضريبية.

وأوضحت أن المبادئ المهنية الأساسية الواجب اتباعها من قبل الوكيل الضريبي ترتكز على النزاهة، والموضوعية، والكفاءة المهنية، ومراعاة السرية والسلوك المهني، مشيرة إلى أن المعايير المهنية التي يجب أن يراعيها الوكيل الضريبي تتمحور حول ضمان التزامه بالسلوك الأخلاقي.

حيث قامت الهيئة بوضع هذه المعايير استناداً إلى المعايير الدولية المتعلقة بالعاملين في المجال الضريبي عموماً وخصوصاً تلك المعايير المطلوبة للعضوية في الهيئات المهنية المعروفة في مجال الضرائب.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، أهمية الدور الذي يقوم به الوكلاء الضريبيون لتعزيز العلاقة بين الهيئة والخاضعين للضرائب والمساهمة في رفع مستوى الامتثال، وزيادة الوعي بمبادئ النظام الضريبي وآلياته التنفيذية والرقابية.

استفادة

دعت الهيئة الاتحادية للضرائب الوكلاء الضريبيين المعتمدين للاستفادة من الأدلة والإصدارات المختلفة ودراستها بشكل مستفيض لرفع المستوى المعرفي للعاملين في هذه القطاعات الحيوية، مما يمكّنهم من تقديم معلومات تتميز بالدقة والشمولية لعملائهم من الخاضعين للضرائب، والقيام بدور فعال في نشر الثقافة الضريبية في أوساط قطاعات الأعمال.