ورشة عمل لتوفير تأمين مخفض للمنشآت الصناعية المشاركة في «حصنتك»

نظم مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي والإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي بمقر شركة إنجازات ورشة عمل بشأن مشروع «حصنتك» لأنظمة الإنذار الذكي بهدف توعية قطاع التأمين لدعم القطاع الصناعي على مستوى إمارة أبوظبي.
شارك بالورشة ممثلو مكتب تنمية الصناعة والإدارة العامة للدفاع المدني أبوظبي وشركة إنجازات وهيئة التأمين وشركات التأمين بهدف مناقشة إمكانية توفير باقات تأمين مخفضة للمصانع المشاركة في تطبيق مشروع «حصنتك للمباني والمنشآت التجارية والصناعية».
حضر الورشة العميد محمد العامري نائب مدير عام الدفاع المدني أبوظبي والمهندس أحمد البلوشي المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب تنمية الصناعة وخالد الملحي الرئيس التنفيذي لشركة إنجازات وسلمى أحمد من هيئة التأمين.