مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية تطلق 3 مبادرات مجتمعية

المصدر: دبي- البيان

أكدت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية اهتمامها بالمسؤولية المجتمعية. وانطلاقاً من إعلان 2019 عاماً للتسامح، شددت المؤسسة على حرصها على تحويل قيمة التسامح إلى عمل مؤسسي مستدام، وذلك من خلال الأنشطة والمبادرات المجتمعية والبرامج التي تهدف إلى دعم رؤية الإمارات في تعزيز ونشر مفاهيم قيم التسامح التي تعد من مؤشرات رقي الدول وتحضرها.

وفي هذا الإطار قامت مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية بإطلاق 3 مبادرات إنسانية خلال شهر رمضان المبارك بالشراكة والتنسيق مع مركز راشد لأصحاب الهمم. وتندرج هذه المبادرات في إطار التعاون المشترك بين مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية وغيرها من المؤسسات الحكومية التي تعنى بشؤون واحتياجات أصحاب الهمم.

وأوضحت المهندسة سوزان العناني، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية، أن هذه المبادرات شملت كلاّ من برامج اكفلني، وسلة الطعام الرمضانية، ورحلة العمرة الرمضانية، وتهدف هذه المبادرات إلى دعم وتلبية الاحتياجات المرتبطة بأصحاب الهمم وذلك حرصاً من المؤسسة على إسعادهم وإدماجهم بالمجتمع المحلي.

وأضافت أن مبادرة إكفلني تأتي في إطار برنامج المسؤولية المجتمعية التي تتبناها المؤسسة، وترتكز على التكفل بدفع الرسوم المدرسية والعلاج الطبيعي لبعض الطلبة من أصحاب الهمم خلال العام الدراسي الحالي لتحقيق التكامل الاجتماعي، وترك أثر إنساني جميل في قلوبهم، بالإضافة لتعزيز دورهم كأعضاء فاعلين في المجتمع.

كما أشارت إلى أنه بالتزامن مع شهر رمضان الفضيل، تبنت المؤسسة مبادرتي سلة الطعام الرمضانية ورحلة العمرة الرمضانية لتعكس المعنى الإنساني العميق النابع من روح التعاون والتكاتف الاجتماعي مع تلك الفئة المجتمعية بهدف تعزيز القيم الدينية والمبادئ الأخلاقية لدى أصحاب الهمم.

من جانبها أشادت مريم عثمان، الرئيس التنفيذي لمركز راشد لأصحاب الهمم، بالدور الذي تقوم به مؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية في دعم أصحاب الهمم، والذي كان له الأثر الكبير على نفوس أصحاب الهمم وذويهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وبمجتمعهم، الأمر الذي يسهم في تفعيل دورهم في خدمة المجتمع ويرفع من مستوى إنتاجيتهم. وأكدت أهمية مثل هذه المبادرات في شهر الخير والإحسان لخدمة أفراد المجتمع بكافة فئاتهم وتعزيز قيم التسامح.