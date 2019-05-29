«كينغستون» تستعرض أمن البيانات في كلية الإمارات للتكنولوجيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أقامت شركة كينغستون ديجيتال أوروبا الشركة المتخصصة بالذاكرات الوميضية (ذاكرات فلاش)، فعالية للتوعية بأهمية أمن البيانات وأفضل الممارسات في هذا المجال، في كلية الإمارات للتكنولوجيا في أبوظبي. وتأتي المبادرة بهدف مناقشة تحديات الأمن السيبراني في المنطقة، وكيفية حماية البيانات في هذه المرحلة الحافلة بعمليات التحول الرقمي.

وقام خليل يزبك، المتحدث الرسمي باسم «كينغستون»، بإدارة الجلسة الحوارية المصممة للطلاب والمدرسين والموظفين في كلية الإمارات للتكنولوجيا، مشدداً على أهمية أمن البيانات، حيث قدم للحضور إحصائيات ومعلومات واقعية شملت مختلف القطاعات المتأثرة بتنظيمات أمن البيانات. وسلط الضوء على ضرورة حماية البيانات في هذه الحقبة الرقمية، ليذكر الحوادث التي ألمّت بمختلف المؤسسات.