فئات جديدة في جائزة خطة التحول الرقمي بعجمان 2019

المصدر: عجمان - وام

أعلنت حكومة عجمان الرقمية، أن «جائزة خطة التحول الرقمي» لهذا العام ستشمل 4 فئات جديدة لمواكبة رؤية حكومة الإمارات في إسعاد المتعاملين وتحقيق التنمية المستدامة.

وقالت سارة البلوشي مدير مشروع خطة التحول الرقمي، إن الفئات الجديدة هي فئات البيانات المفتوحة، والخدمات المتكاملة وتصميم رحلة المتعامل والذكاء الاصطناعي، مشيرة إلى أن الجائزة في حلتها الجديدة قطعت أشواطاً مهمة منذ مطلع العام الجاري، حيث بدأت بتعريف الفريق التنفيذي لخطة التحول الرقمي بخطة العمل، وتسليم طلبات المشاركة للجهات الحكومية، وتم إجراء تقييم داخلي للمشاركات.

وأضافت أن حكومة عجمان الرقمية عملت على صياغة معايير خاصة بالفئات الـ 4 الجديدة للجائزة موضحة أن فئة رحلة المتعامل تتطلب من الجهات إشراك المتعاملين في عملية تطوير الخدمات.

يذكر أن أغسطس القادم سيشهد تسلم جميع المشاركات النهائية من قبل الدوائر الـ 8 المشاركة في جائزة التحول الرقمي وهي دوائر التنمية الاقتصادية والتنمية السياحية والبلدية والتخطيط والمنطقة الحرة والقيادة العامة لشرطة عجمان وغرفة عجمان، ودائرة الميناء والجمارك ومؤسسة المواصلات العامة في عجمان.