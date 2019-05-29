«الإمارات العربية المتحدة للصرافة» ضمن الأفضل بمسرعات التوطين

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة «الإمارات العربية المتحدة للصرافة» على جائزة تقدير من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين في الإمارات، وذلك تقديراً لجهود الشركة والتزامها في إطلاق مبادرات توطين في إطار برنامج المسرعات الحكومية. وقام معالي ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، وسيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين، بتقديم الجائزة خلال حفل أُقيم في فندق بلازو فيرساتشي بدبي.

وكانت شركة «الإمارات العربية المتحدة للصرافة» قد تسلمت دعوة للمشاركة في «مبادرة تسريع التوطين النوعي والتوظيف المباشر في قطاعات استراتيجية مستهدفة» للمرة الثانية على التوالي. وتهدف المبادرة إلى توظيف ألف مواطن إماراتي في القطاع المالي خلال مائة يوم. وقد تميزت الشركة في المبادرة إذ قامت بخلق 40 فرصة وظيفية، وتعيين 50 إماراتياً في مناصب مختلفة خلال 100 يوم.