«سي إن إن»: دبي تتفرد بالتجارب الفريدة لمراكزها التجارية

المصدر: دبي - سيد صالح

نشرت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية تقريراً مفصلاً عن أحدث مركز تجاري قيد الإنشاء حالياً في دبي، وهو «سيتيلاند مول»، والمنتظر أن يكون أول مركز للتسوق في العالم مستوحى من الطبيعة.

وذكرت الشبكة في مستهل تقريرها أن دبي اشتهرت بتفوق وعظمة مراكزها التجارية التي تستقطب باقة من أغنى العملاء من كافة أنحاء العالم.

وأفاد التقرير بأنه من المنتظر أن تبلغ كلفة إنشاء «سيتيلاند مول» 400 مليون دولار. وسيكون موقعه في منطقة «دبي لاند» التي وصفها التقرير بأنها سريعة التطور. وأوضح التقرير أن «سيتيلاند مول» سيزوّد مرتاديه بتجربة شاعرية متفردة، حيث سيجدون المسطحات الخضراء والمناظر المستوحاة من الطبيعة تمتد في كافة أرجائه. وأضاف التقرير أن الممر الرئيسي للمركز سينقسم إلى ثلاثة مداخل محاطة بالأشجار فضلاً عن كونها مزودة بجدران خضراء تزينها الزهور.