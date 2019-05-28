«إنتريبرينور»: الإمارات ودبي مركز للمواهب في ريادة الأعمال

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مجلة «إنتريبرينور» الأمريكية أن المستثمرين الدوليين يقرّون بأن الإمارات ككل، وبصفة خاصة دبي، باتت مركزاً لاستقطاب المواهب غير المُستغَلة في مجال ريادة الأعمال. ونشرت المجلة المتخصصة في شؤون ريادة الأعمال حول العالم تقريراً أمس عن الإمارات وجاذبيتها لراود الأعمال وقدرتها على استقطابهم لبدأ حياتهم العملية فيها.

وذكر التقرير أن المستقبل يبدو زاهياً للشركات الناشئة في الإمارات، خاصة تلك الشركات العاملة في قطاع التقنية. واستعرض تقرير «إنتريبرينور» المراحل التاريخية التي تكوّن عبرها هذا المستقبل المشرق بدءاً من صفقة الاستحواذ على موقع «مكتوب» الشبكي، مروراً باستحواذ شركة «أمازون» على موقع «سوق. كوم» في 2017؛ وانتهاءً بصفقة استحواذ شركة «أوبر» هذا العام على نظيرتها الأمريكية «كريم».