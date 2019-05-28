«علي بابا» تدرس إدراجاً ثانياً في بورصة هونغ كونغ

المصدر: دبي ـ البيان

أفادت وكالة «بلومبرغ» للأنباء وشبكة «سي إن بي سي» الإخبارية الأمريكية نقلاً عن مصادر مطلعة بأن مجموعة «علي بابا» الصينية الشهيرة للتسوق الإلكتروني تبحث مع مجموعة من المستشارين الماليين جمع مبلغ 20 مليار دولار من خلال إدراج ثانٍ في البورصة خلال النصف الثاني من العام الجاري.

وذكرت «بلومبرغ» بأن الإدراج المُحتَمَل سيكون في بورصة هونغ كونغ، والتي يقع فيها المقر الرئيسي للمجموعة الصينية العملاقة، فيما كان الإدراج الأول في بورصة نيويورك، وجرى في عام 2014، وجمعت المجموعة منه آنذاك 25 مليار دولار، فيما يُعَد أكبر عائد مبيعات لعملية طرح أولى للأسهم على مستوى العالم.

وأضافت الوكالة أن الهدف الرئيسي من الإدراج الثاني المُحتَمَل هو تنويع مصادر التمويل وتعزيز مستويات السيولة لدى «علي بابا».