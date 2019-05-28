«إينوك» تخطط لافتتاح 62 محطة بالإمارات 2020

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

كشفت مجموعة «إينوك» عن خططٍ لتوسيع شبكة قطاع التجزئة ومحطات الخدمة التابعة لها في الإمارات بحلول عام 2020، في إطار جهودها لمواكبة متطلبات الدولة استعداداً لاستقبال إكسبو 2020 دبي عبر افتتاح 62 محطة جديدة باستثمارات 1.2 مليار درهم.

وستعمل المجموعة على توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها من 129 محطة حالياً إلى 191 في أنحاء الدولة قبيل انطلاق فعاليات إكسبو دبي باعتبارها شريك الطاقة المتكاملة للحدث.

وخلال العام الحالي، تعتزم «إينوك» افتتاح 15 محطة خدمة في أنحاء الدولة منها 5 محطات خدمة و3 محطات متنقلة في دبي، إضافةً إلى افتتاح 5 محطات في الشارقة في مواقعها السابقة، ومحطة في الفجيرة وأخرى في رأس الخيمة، وبحلول 2020، تسعى المجموعة لبناء 47 محطة تضم 25 محطة في الشارقة و4 محطات في الفجيرة ورأس الخيمة وعجمان وأم القيوين و15 محطة خدمة في دبي 3 منها في موقع إكسبو، إضافة إلى 3 محطات متنقلة في الإمارة.

وقال زيد القفيدي، المدير التنفيذي لقطاع التجزئة في «إينوك» أمس في مؤتمر صحفي بمقر المجموعة، إن تكلفة التوسعات الجديدة في الإمارات حتى عام 2020 تصل إلى 1.2 مليار درهم بما يعادل تكلفة للمحطة الواحدة تصل إلى 20 مليون درهم، من بينها تكلفة توسعات العام الجاري (15 محطة جديدة) تتراوح بين 300 - 350 مليون درهم، مؤكداً أن الشركة تعتمد على التمويل الذاتي في أعمال التوسعة والتطوير.

استهلاك

وقال إن الإمارات تعتبر من أعلى الدول استهلاكاً للوقود، حيث يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى 12 مليار لتر سنوياً يضخ من خلال شبكة توزيع تصل إلى 566 محطة مملوكة للشركات الوطنية، فيما يصل المعدل اليومي للاستهلاك 60 ألف لتر، وهذا الرقم يعتبر ضعف المعدل العالمي البالغ نحو 30 ألف لتر. وأضاف إن الطلب على خدمات إينوك زاد 4% بنهاية العام الماضي، وهناك طلب ملحوظ عند نفس المعدل خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، مشيراً إلى أن عدد مستخدمي إينوك في 2018 بلغ 120 مليون مستهلك.

وكشف عن أن المجموعة تدرس حالياً إضافة وقود البنزين (إي بلس 91)، حيث يخضع الأمر للدراسة حالياً ومن المنتظر طرحه في عام 2020، لا سيما في ظل اهتمام فئة معينة من المستهلكين بالمنتج الأقل سعراً في ظل زيادة أسعار الوقود بنسبة 6% مقارنة بالعام 2015 دون إضافة الضريبة، لافتاً إلى أن الشركة تسوق حالياً وقود البنزين الممتاز (سوبر98) والبنزين (خصوصي 95).

خدمة ذاتية

وأكد أنه لا توجد نية لدى المجموعة لطرح الخدمة الذاتية، خصوصاً بعد قيام «إينوك» بتجارب سابقة أكدت عدم استعدادها لتقديم تلك الخدمة في الوقت الحالي.

وقال إن الشركة تقوم حالياً بإجراء تجربة في إحدى المحطات للاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي، وتم الدخول في شراكة مع مايكروسوفت لتصميم وتطوير «محطات الخدمة المستقبلية»، ومن المتوقع بدء العمل بتلك المحطة مع نهاية العام الجاري على أن يتم تطبيق ذلك في جميع المحطات المستقبلية بهدف تحقيق التحول الرقمي في الخدمات وتعزيز تجربة المستهلك فيها.

وأكد على أن الشركة تؤمن بسياسة السوق المفتوحة وترحب بالمنافسة، حيث تحفز على تقديم خدمات أفضل، مضيفاً إن الشركة تركز على السوق المحلي نظراً لوجود هامش ربح أفضل من أي دولة أخرى حول العالم، وتنظر باهتمام لجميع الفرص في إمارات الدولة بما فيها أبوظبي.

السعودية

وكشفت «إينوك»، عن خططٍ لتوسيع عملياتها في قطاع التجزئة بالسعودية، حيث ستوسع شبكة محطات الخدمة التابعة لها بنسبة تزيد على ثمانية أضعاف لتصل إلى 124 محطة بحلول عام 2030 لتلبية الطلب المتزايد على محطات الخدمة في المملكة.

وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، تعتزم «إينوك» افتتاح 45 محطة خدمة جديدة. وفي الفترة من عام 2024 إلى 2028، تخطط لتوسيع عمليات التجزئة التابعة لها في جميع أنحاء المملكة بافتتاح 65 محطة جديدة.

وقال زيد القفيدي، إن عدد المحطات التابعة في السعودية حالياً تصل إلى 14 محطة ومن المستهدف إضافة 3 محطات جديدة حتى نهاية 2019، منها واحدة بعد عيد الفطر، لافتاً إلى أن تكلفة المحطة الواحدة في السعودية تصل إلى 10 ملايين ريال سعودي.

وأوضح أن هامش الربح في السعودية يعتبر أقل من الإمارات، وبالتالي المردود المالي ليس مجزيا ما جعل الشركة تغير خطتها من خلال شراء محطات قائمة وإعادة تأهيلها لتصبح إينوك، الأمر الذي أدى إلى تقليل التكلفة 50%، مضيفاً إن الشركة ستنظر في استحواذات في المملكة ضمن خطة التوسع في حال صار هناك تعديل في هامش الربح من قبل الحكومة وهناك توصية بذلك وننتظر الموافقة عليها.

رؤى تنموية طموحة

قال سيف الفلاسي، الرئيس التنفيذي للمجموعة، إن إينوك ملتزمة بدعم الرؤى التنموية الطموحة للدولة بما لديها من إمكانيات تؤهلها للمساهمة بشكلٍ إيجابي رافد لهذه الرؤية، عبر تشييد البنى التحتية المتكاملة لقطاع بيع الوقود بالتجزئة استعداداً لانطلاق إكسبو 2020 دبي.

وأضاف: علاوة على تلبية احتياجات هذا الحدث العالمي، نركز أيضاً على توسيع حضورنا في مختلف أرجاء الدولة، لتمكين كافة المجتمعات التي نخدمها من الوصول بسهولة ويسر إلى خدمات التزوّد بالوقود وغيرها من مستلزمات المركبات والأغذية والمشروبات.