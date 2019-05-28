«برو آكت تكنولوجي» توسع أعمالها بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «برو آكت تكنولوجي» توسعة محفظة أعمالها من خلال إضافة باقة جديدة من خدمات إدارة أمن المعلومات. وتقدم «برو آكت تكنولوجي» الدعم للمنظمات والمؤسسات بمجموعتها الواسعة من الحلول في عالم أمن المعلومات الذي يشهد نمواً متسارعاً. وتغطي الخدمات مجالات المراقبة ورصد التهديدات والاستجابة للحوادث واستعادة العمليات إلى وضعها الطبيعي وإدارة مخاطر الأمن السيبراني.

وقال صلاح أميري، رئيس «برو آكت تكنولوجي»: تتمتع برو آكت تكنولوجي بمكانة جيدة تؤهلها لضمان حماية أصول المعلومات المهمة بشكل مناسب من التهديدات المعروفة منها وغير المعروفة من خلال مركز أمن المعلومات الخاص بها المتواجد في منطقة الخليج التجاري المبني على أحدث تكنولوجيا أمن المعلومات من أفضل الشركات العالمية المختصة.

وأضاف: أسفرت الأنظمة الافتراضية الجديدة عن مخاطر جديدة، ولذا ثمة حاجة ماسة إلى عروض مبتكرة وحلول حيوية لإدارة أمن المعلومات للمكافحة والقضاء على التهديدات الداخلية والخارجية المحتملة.

ويمكن لعملائنا الاستفادة من مجموعة واسعة من خدمات وحلول أمن المعلومات والمراقبة الأمنية على مدار الساعة لبنيتهم التحتية وتقديم التقارير المتعلقة بالتهديدات السيبرانية المنتظمة على مدار السنة.