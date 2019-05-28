«إماراتنا عنوان للتسامح» برأس الخيمة

المصدر: Ⅶ رأس الخيمة ــ البيان

أطلقت غرفة تجارة رأس الخيمة وبالتعاون مع المنطقة الطبية مبادرة «إماراتنا عنوان للتسامح»، وقامت في إطار هذه المبادرة وبالتعاون مع مطار رأس الخيمة، باستقبال ركاب أول طائرة تحط أرض الإمارات في يوم زايد للعمل الإنساني.

وقام فريق التسامح في الغرفة وعدد من موظفي المنطقة الطبية باستقبال الركاب عند بوابة الخروج وإنهاء إجراءات وصولهم، مع الاحتفاء بهم وتهنئتهم بالشهر الكريم، وإهدائهم هدايا خاصة تخليداً لذكرى رحيل الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وأكد محمد السبب مدير عام الغرفة بالوكالة أن يوم زايد للعمل الإنساني يجسد القيم النبيلة والمبادئ السامية، التي غرسها الوالد المؤسس، رحمه الله، مؤكداً حرص الغرفة وبالتعاون مع شركائها على الاحتفاء بهذه المناسبة بإطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية، لافتاً إلى أن تعاليم المغفور له ومبادئه التي توارثها خير خلف لخير سلف قوامها التسامح والخير والتعايش والعطاء.

وأشار إلى أن الغرفة تسعى إلى ترسيخ ونشر مبادئ التسامح والولاء.