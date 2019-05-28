«جلف كابيتال» تتطلع إلى إنجاز 5 استثمارات و5 صفقات تخارج في 2020

المصدر: Ⅶ دبي - عمرو عادل

كشف الدكتور كريم الصلح، الرئيس التنفيذي في «جلف كابيتال» لإدارة الأصول البديلة، عن أن شركته تتطلع لإنجاز 5 استثمارات جديدة وتنفيذ 3 - 5 صفقات تخارج خلال 2020 مع وجود عدة فرص استثمارية.

وقال خلال مؤتمر صحفي عقدته الشركة بمقرها في دبي أمس، إن هناك العديد من القطاعات في منطقة الخليج توفر فرصاً سواء للاستحواذ أو التخارج من شركات قائمة، مضيفاً إن الشركة أغلقت 8 استثمارات في شركات جديدة واستثمارات إضافية بشركات تابعة لمحفظتها الاستثمارية كما استكملت وأغلقت 5 صفقات تخارج خلال الـ18 شهراً الماضية.

وأعلنت «جلف كابيتال»، أنها استحوذت على 70% من شركة «ميديكا القابضة»، موفّر الخدمات لمعدّات وأجهزة ومنتجات ومستحضرات التجميل والطب الجلدي في الشرق الأوسط التي أسست في الإمارات في عام 1999.

وأضاف الصلح، إن الشركة تسعى للاستثمار في قطاعي التجميل والرعاية الصحية سريعي النمو والمتوقع أن يسجلا نمواً هائلاً في الأسواق الناشئة، وتحديداً، فمن المنتظر لسوق الرعاية الصحية التجميلية، والذي يقدر حجمه بـ10 مليارات دولار، أن ينمو بمعدل 10% سنوياً على مدى السنوات الخمس القادمة.

وبالنسبة لحجم الأصول المدارة من جانب «جلف كابيتال»، قال إن الشركة تدير أكثر من 11 مليار درهم (3 مليارات دولار) من الأصول موزّعة على 7 صناديق وأدوات استثمار، وتستثمر في عدة فئات أصول بما في ذلك الملكية الخاصة والتمويل الخاص والمجال العقاري، كاشفاً أن استثمارات الشركة في الوقت الحالي تتوزع بواقع 5.5 مليارات درهم في القطاع العقاري و4 مليارات في قطاع الملكية الخاصة و1.5 مليار في التمويل الخاص.

ومن جهته قال إلياس شبطيني، الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس في «ميديكا القابضة» إن الشركة تطورت لتصبح موفراً للخدمات المتكاملة في القطاع التجميلي حيث توفّر أكثر من 20 ماركة عالمية في 12 بلداً.

وأضاف إن «ميديكا» لديها مكاتب إقليمية في دبي وأبوظبي والرياض وجدة والبحرين وعُمان وبيروت إلى جانب شراكات ومشاريع مشتركة في 12 دولة، فضلاً عن أن لدى الشركة أكثر من ألف منتج من 20 علامة تجارية عالمية والعديد من المورّدين ضمن محفظتها.