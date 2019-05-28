محطة كوسكو أبوظبي تستقبل أكبر سفن الحاويات في العالم

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

استقبلت محطة كوسكو أبوظبي بميناء خليفة، والتي تقوم شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة الصينية بتطويرها وتشغيلها حالياً بالشراكة مع موانئ أبوظبي، اثنتين من أكبر سفن نقل الحاويات في العالم في غضون أقل من شهر، في خطوة تعزز مكانة أبوظبي كمركز محوري على خارطة التجارة البحرية العالمية.

وتُعد سفينتا «إم. في. كوسكو شيبنج بيسز» و«إم. في. كوسكو شيبنج سولار» ثالث ورابع سفينة ضخمة على التوالي ترسوان في محطة كوسكو أبوظبي منذ بدء عملياتها التشغيلية التجريبية في 20 أبريل 2019. وقد استقبلت هذه المحطة سفينة نقل الحاويات النمطية الصينية «إم. في. سي إس سي إل ميركوري»، التي كانت تحمل على متنها 14 ألف حاوية في 20 أبريل، ومن ثمّ سفينة «إم. في. سي إس سي إل جلوب»، والتي وصلت إلى الميناء في 27 أبريل بحمولة 19 ألف حاوية.

ووصلت السفينة «سولار»، التي تحمل على متنها 21 ألف حاوية نمطية إلى ميناء خليفة في 25 مايو، لتصبح أكبر سفينة نقل حاويات ترسو بميناء خليفة، بعد أن كانت سفينة «بيسز» التي تحمل على متنها 20 ألف حاوية نمطية قد احتفظت بهذا الامتياز عند استقبالها بالميناء في 5 مايو، بمدة لا تتجاوز ثلاثة أسابيع. ويعد استقبال السفينتين اللتين انطلقتا من ميناء تشينغداو في الصين، إنجازًا يرسخ مكانة أبوظبي على خارطة التجارة البحرية العالمية ويعزز دورها المحوري في مبادرة الحزام والطريق.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن استقبال ميناء خليفة اثنتين من أكبر سفن الحاويات في العالم، يمثل إنجازاً مهماً لموانئ أبوظبي وشركة كوسكو الملاحية. وقال: مثل هذا الانجاز يلقي الضوء على مكانة ميناء خليفة الاستراتيجية على خارطة التجارة البحرية العالمية ودوره الحيوي كمركز إقليمي ضمن شبكة شركة كوسكو الملاحية في الشرق الأوسط.

ونحرص في موانئ أبوظبي على تطوير قطاع الشحن البحري عبر تقديم حلول مبتكرة في مجال الشحن البحري ومناولة الحاويات لتوفير الوقت والتكاليف للعملاء وتلبية احتياجات هذا القطاع، والتي من بينها تطوير البنية التحتية للموانئ وفق أعلى المعايير العالمية. إن وصول واحدة من أكبر سفن نقل الحاويات إلى محطة كوسكو أبوظبي يؤكد على البنية التحتية المتطورة لميناء خليفة والتي تواكب احتياجات قطاع الشحن البحري حاضراً ومستقبلاً.

ومن جانبه، قال كابتن جو وي بينغ، الرئيس التنفيذي لمحطة كوسكو أبوظبي: استقبال واحدة من كبرى سفن نقل الحاويات العالمية في محطة كوسكو أبوظبي يؤكّد الشراكة المتينة التي تربطنا بموانئ أبوظبي. ونشعر بالفخر بالدور الحيوي لشركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة في تسهيل حركة التجارة في المنطقة، ونتطلع إلى أن تكون وجهةً رئيسيةً لاستقبال سفن نقل الحاويات الضخمة خلال السنوات القادمة.

وموانئ أبوظبي هي الشركة المشغلة للموانئ التجارية والمجتمعية في إمارة أبوظبي بالإضافة إلى مدينة خليفة الصناعية. وتربط محطة كوسكو أبوظبي، التي تم افتتاحها في ديسمبر الماضي، بين ميناء خليفة ومحفظة الموانئ العالمية التابعة لشركة كوسكو الملاحية التي تتولّى إدارة وتشغيل 285 مرسى في 37 ميناء حول العالم.

منشأة حديثة

وتضم محطة كوسكو أبوظبي للحاويات أكبر محطة لفرز الحاويات في الشرق الأوسط بمساحة 275 ألف متر. وتتمتع هذه المنشأة الحديثة بمرافق مخصصة لشحنات الحاويات ناقصة الحمولة/ كاملة الحمولة إلى جانب مجموعة متكاملة من خدمات تعبئة الحاويات، والتخزين على المدى القصير للشحنات غير المجمعة، فضلاً عن سهولة التواصل مع محطات الحاويات في ميناء خليفة.

كما تعتبر المحطة الجديدة أول شركة بمنطقة الشرق الأوسط تؤسسها شركة كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة، التابعة لشركة كوسكو الملاحية والتي تعتبر واحدة من كبرى الشركات الملاحية المتكاملة في العالم.