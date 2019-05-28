إطلاق نظام المراصفة الذكي لخدمة السفن الخشبية

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

دشنت جمارك دبي «نظام المراصفة الذكي» الذي يسهل رسو السفن التجارية في خور دبي لتفريغ وتحميل البضائع باستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، والنظام طورته الدائرة بأفكار أبدعتها عقول الموظفين الجمركيين في ابتكار نوعي جديد لتيسير حركة السفن التجارية يقدم للهيئات والإدارات الجمركية عبر العالم نموذجاً خلاقاً في الابتكار والتطوير الجمركي.

شهد التدشين معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، وسلطان بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وأحمد محبوب مصبح مدير عام جمارك دبي.

وسيُمكن «نظام المراصفة الذكي» طواقم السفن التجارية التي تُبحر عبر خور دبي من إنجاز كافة معاملاتها إلكترونياً عبر الخدمات الذكية التي يوفرها النظام، حيث يُتيح النظام لطواقم السفن التجارية المتجهة نحو خور دبي أن تتقدم إلى غرفة العمليات في مركز جمارك خور دبي التابع لإدارة المراكز الجمركية الساحلية بطلبات التسجيل لشحناتها في النظام إلكترونياً باستخدام الأجهزة الذكية، وبعد إنجاز عمليات تسجيل السفن تتولى غرفة العمليات من خلال النظام الذكي توجيه السفن إلى أرصفة الانتظار لإنجاز عمليات التفتيش واستكمال الإجراءات، ثم يتم إبلاغ طاقم السفينة بواسطة النظام بالتوجه إلى الرصيف المخصص لرسوها من أجل تفريغ البضائع، وفي حال كانت السفينة ستنقل شحنة من البضائع التجارية من دبي إلى الأسواق الخارجية يتيح النظام لطاقم السفينة إنجاز كافة الإجراءات وإنجاز تحميل البضائع لتنطلق مجدداً في رحلاتها إلى مقاصدها في نحو 50 ميناء تنتشر في 9 دول تتركز معها التجارة عبر خور دبي.

تحديث دائم

وأثنى معالي الدكتور ثاني الزيودي على الدور الذي تلعبه جمارك دبي في تعزيز تنافسية إمارة دبي والدولة بشكل عام عبر التطوير والتحديث الدائم للخدمات التي تقدمها للحركة التجارية بما يعزز من مكانة الدولة كمركز إقليمي وعالمي لهذه الحركة، ويسهم في نمو قطاع التجارة الخارجية للدولة بشكل عام. قال: يمثل نظام المراصفة الذكي إضافة جديدة لجهود التطوير الشاملة لتعزيز انسيابية ومرونة الحركة التجارية عبر خور دبي.

وقال سلطان بن سليم: كان للتجارة عبر الخور دور محوري في التأسيس لنهضة دبي التجارية والاقتصادية وانطلقت الإمارة بعدها في بناء الموانئ الكبرى والمناطق الحرة الرائدة التي حولت دبي إلى نموذج عالمي في التنمية الاقتصادية القائمة على تحقيق التنوع في بنية الاقتصاد لتصبح عاصمة للاقتصاد وتتقدم بثبات نحو تعزيز الربط بين الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال مشروع خط دبي للحرير تنفيذاً لوثيقة الخمسين التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

122 ملياراً

وأضاف بن سليم: بلغت قيمة تجارة دبي الخارجية التي تم نقلها عبر خور دبي خلال السنوات العشر الماضية (منذ العام 2009 وحتى العام 2018) أكثر من 122 مليار درهم وبلغ حجم البضائع في التجارة عبر الخور خلال هذه السنوات نحو 10.564 ملايين طن، حيث تتنوع هذه البضائع لتشمل النسيج والأقمشة، الهواتف، أجهزة التكييف، الأجهزة الكهربائية المنزلية، والمواد الغذائية.

وقال أحمد مصبح: نظام المراصفة الذكي إنجاز جديد في مسيرة الإنجازات المتصاعدة لجمارك دبي على طريق تحقيق المهام الأساسية للدائرة والمتمثلة بالعمل على تيسير التجارة وحماية المجتمع، ولذلك نضع في مقدمة أولوياتنا التطوير الدائم للتطبيقات والخدمات الذكية وتوسعها لتشمل كافة عملياتنا. ويمكننا النظام الذكي من تسريع وتيرة الإنجاز في العمل على تخليص البضائع في خور دبي.

سفن

بلغ مجموع السفن التي تعامل معها مركز جمارك خور دبي في 2018 نحو 15600 سفينة توزعت على 7828 سفينة قادمة و7775 سفينة مغادرة، وفي الربع الأول من 2019 بلغ عدد السفن التي تعامل معها المركز 4190 سفينة توزعت إلى 2078 سفينة قادمة و2112 سفينة مغادرة.