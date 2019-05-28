رحلات يومية بين مطاري العين وجدّة في العشر الأواخر لرمضان

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت مطارات أبوظبي تشغيل رحلات جوية يومية تربط بين مطار العين الدولي ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.

وبدأت الرحلات الجوية التي تسيّرها الاتحاد للطيران، اعتباراً من الأحد وتستمر حتى يوم الثلاثاء الموافق 4 يونيو، وذلك بهدف تسهيل أداء مناسك العمرة للراغبين بذلك خلال شهر رمضان المبارك، في ظل زيادة الطلب على الرحلات المتوجهة إلى المملكة العربية السعودية خلال الشهر الفضيل.

قال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي للعمليات بالإنابة في مطارات أبوظبي: يأتي تشغيل الرحلات الجديدة في إطار التزامنا بتقديم أفضل العروض والخدمات للمسافرين عبر مطاراتنا، لاسيما خلال شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في الإقبال على أداء مناسك العمرة، حيث يسُرنا أن نشارك في تسهيل ذلك عبر رحلات يومية تربط بين العين وجدة خلال العشر الأواخر من الشهر الفضيل«.

وستسيّر الاتحاد للطيران رحلاتها اليومية على متن طائرات»إيرباص إيه 330)، والتي ستنطلق يومياً من مطار العين الدولي عند الساعة 1:30 ظهراً بالتوقيت المحلي، لتصل إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي عند الساعة 3:20 ظهراً بالتوقيت المحلي. أما رحلات العودة فتنطلق من مطار الملك عبد العزيز الدولي عند الساعة 4:20 ظهراً بالتوقيت المحلي، لتصل مطار العين الدولي عند الساعة 8:05 مساءً بالتوقيت المحلي.