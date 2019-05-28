«الإمارات» تتفاوض مع «بوينغ» حول طلبية «دريم لاينر»

المصدر: Ⅶ دبي ـــ لؤي عبدالله

أكد عادل الرضا النائب التنفيذي لرئيس طيران الإمارات، أن طائرة بوينغ 787 «دريم لاينر» لاتزال ضمن خطط الشركة المستقبلية، متوقعاً أن يتم استلام أول طائرة من هذا الطراز بداية عام 2023 في حال تم الاتفاق على كافة التفاصيل.

وقال الرضا في تصريحات صحفية، أمس، إن هناك مفاوضات مع شركة بوينغ حول طراز 787 مع احتمالية تحويل جزء من الطلبية الحالية التي تتكون من 156 طائرة 777 إكس لطائرات 787 دريم لاينر، مشيراً إلى أن نتائج المباحثات لم تحدد حتى الآن عدد طائرات دريم لاينر.

وأضاف، أن سبب عدم ذكر مذكرة التفاهم بشأن شراء 40 طائرة 787 التي وقعتها طيران الإمارات في معرض دبي للطيران 2013 مع شركة بوينغ ضمن الكشوفات المالية للشركة يرجع إلى أن فترة صلاحية هذه المذكرة انتهت قبل تأكيد الطلبية، ولكن المباحثات مع شركة بوينغ لتأكيد الطلبية ودمجها مع طلبيات أخرى لاتزال مستaمرة.

وقال الرضا، إن عدد طائرات 787 أو عدد طائرات 777 إكس بعد دمج الصفقتين يخضع للمفاوضات التي تجري حالياً، ولكن يمكن القول إن إجمالي عدد الطائرات المتوقع استلامها من الطرازين سيصل إلى نحو 156 طائرة منها 6 طائرات من طراز 777 إي آر سيتم تبديلها بطائرات 777 إكس متوقعاً أن تبدأ الشركة في استلام أول طائرات طلبية 777 إكس الجديدة في يونيو 2020.

وقال، «إن السوق السورية مهمة وجيدة، ونحن في انتظار قرار الهيئة العامة للطيران المدني في هذا الشأن لكي نستأنف تشغيل رحلاتنا إلى دمشق»، مشيراً إلى أن الهيئة والجهات ذات العلاقة تواصل إجراء تقييم لسلامة الأجواء السورية من أجل السماح للناقلات الوطنية باستئناف العمل، بالإضافة إلى استخدام الأجواء السورية لعبور الرحلات المتجهة إلى مختلف الدول.