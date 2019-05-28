كلية دبي للسياحة تنظم دورات تدريبية جديدة

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

كشفت «كلية دبي للسياحة»، التابعة لدائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي (دبي للسياحة) عن مجموعة من الدورات التدريبية الجديدة، بما يؤكد التزام الكلية المستمر تجاه بناء أجيال متعاقبة من الكوادر والقادة المهنيين المتخصّصين في قطاع السياحة بدبي، وذلك لضمان تحقيق الاستدامة لهذا القطاع الحيوي وتزويده بالكفاءات الشابة المؤهلة.

وأعلنت الكلية إطلاق «المخيم الصيفي لكلية دبي للسياحة»، الذي يهدف إلى منح الأطفال واليافعين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 10 حتى 13 عاماً فرصة الاطلاع على المهن المتعددة التي يتضمنها قطاع السياحة. فيما يركّز المخيم على التدريب العملي والمهني، وذلك بما يتوافق مع نهج الكلية التي تعتمد على المناهج التعليمية المهنية والتطبيقية في كافة برامجها التدريبية، وتغطي الدورات مجموعة من الأنشطة والمهن مثل السياحة والضيافة والتجزئة وإدارة الفعاليات وفنون الطهي. ويمكن التسجيل في المخيم الصيفي الآن للالتحاق بدوراته خلال الفترة من 7 حتى 18 يوليو.

كما أعلنت الكلية إطلاق مجموعة من «الدورات التدريبية الصيفية القصيرة»، والتي سيقدمها مجموعة من الخبراء من قطاع السياحة. وتنقسم الدورات إلى مستويات متعددة، ومن بينها مرحلة «المبادئ» للمبتدئين، وتغطي قطاع التجزئة، والتسويق، وإدارة الفعاليات، والعمليات التشغيلية لوكالات السفر، وتساهم هذه السلسلة في تزويد الطلاب بالمعرفة اللازمة التي تؤهلهم للوصول إلى دورات المرحلة المتوسطة التي تتضمنها سلسلة «الحصص الرئيسية»، وهي بدورها تشمل على دورات في التسويق الرقمي، وإشهار العلامات التجارية، والتسويق بالتجربة.

كما تقدم الكلية للطلاب 30 ساعة تدريب في اللغة الإنجليزية، للمساهمة في تطوير قدرات ومهارات الطلبة للتواصل والتعامل مع العملاء وزملاء العمل. ويحصل الطلاب الذين يسجلون أسماءهم في هذه الدورات المتخصصة قبل 1 يونيو على خصم بنسبة 15 %. وقال عيسى بن حاضر، المدير العام لكلية دبي للسياحة: ملتزمون بتنمية قدرات الطلاب من خلال توفير المزيد من الفرص التعليمية التي تساهم في تطوير مهاراتهم المهنية والشخصية وتعزيز تجاربهم، وإثراء معلوماتهم. ونحن على ثقة بأنّ تنظيم هذه الدورات الجديدة سيساعد الطلاب على الحصول على المهارات الضرورية التي تضمن لهم التقدم والنجاح المهني في القطاع الحيوي في الإمارة.