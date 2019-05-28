مجموعة سامانا تطلق 3 مراكز أعمال جديدة بدبي

المصدر: دبي- البيان

أطلقت مجموعة سامانا «ستار بزنس سنتر» الذي يحتوي على 3 مراكز أعمال جديدة في دبي، حزمة من المكاتب المرنة للشركات المبتدئة والشركات الصغيرة، بمنطقتي الخليج التجاري، وأبراج بحيرات جميرا.

ويساعد «ستار بزنس سنتر» المستثمرين الجدد على تأسيس شركات بسعر فعال للغاية من حيث التكلفة، وتساعد الحزم الجديدة الشركات الناشئة الجديدة على المضي قدماً بأقل تكلفة ممكنة.

ووفقاً لشركة جيه إل إل، وهي شركة استشارات عقارية عالمية، تبلغ الإمدادات الحالية من المساحات المكتبية المرنة في دبي حوالي 700000 قدم مربعة في 55 مشروعاً، وتمثل المساحات المكتبية المرنة، حوالي 1 % من إجمالي المساحات المكتبية في دبي، وتتوقع الشركة أن هذه النسبة قد تنمو إلى حوالي 5 % بحلول عام 2022.