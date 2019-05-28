سلطة دبي الملاحية تطلق حملة «السلامة البحرية» في الفطر

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

أتمّت «سلطة مدينة دبي الملاحية» كافة الاستعدادات لإطلاق حملة «السلامة البحرية» استعداداً لعيد الفطر المبارك، استكمالاً لحملاتها الناجحة التي تستهدف تعزيز التكامل بين جوانب السلامة البحرية والملاحة الآمنة والكفاءة التشغيلية على امتداد السواحل المحلية، وصولاً إلى قطاع بحري آمن ومتجدّد ومستدام في دبي.

وتندرج الحملة النوعية في إطار التزام السلطة البحرية بتوفير الأسباب الضامنة لأعلى مستويات سلامة مرتادي البحر ووجهات الترفيه البحري ومستخدمي الوسائل البحرية بأنواعها، لا سيّما خلال عطلة العيد التي تشهد إقبالاً لافتاً، تماشياً مع المساعي الحثيثة للتأكّد من إدارة العمليات التشغيلية البحرية وفق أعلى معايير السلامة المهنية وأفضل الممارسات البيئية والقرارات المحلية والدولية.

وتكتسب حملة عيد الفطر أهمية استراتيجية كونها تتسم بالشمولية لتغطي كافة الجوانب ذات الصلة بالسلامة البحرية والضوضاء والاستجابة لحالات الطوارئ والتأكد من جاهزية الوسائل البحرية للإبحار ضمن مياه دبي.

ويشمل نطاق الحملة مراقبة مدى التزام الوسائل البحرية بالسرعة والحمولة المحددة، مع التأكد من تواجد كافة أجهزة الاتصال وأدوات السلامة على الوسيلة البحرية ومدى جاهزية الحالة الفنية قبل الإبحار.

وتولي الحملة أيضاً اهتماماً بالغاً بالمحافظة على نظافة البيئة من خلال التأكد من عدم إلقاء القمامة أو الزيوت في الماء، مع الحد من الضوضاء وتشجيع الوسائل البحرية على مراقبة الأحوال الجوية قبل الإبحار والاحتفاظ بأرقام الطوارئ، فضلاً عن الالتزام بعدم الإبحار داخل المناطق المخصصة للسباحة والمناطق المحظورة وتجنب الوقوف في القنوات وغيرها من الجوانب الأخرى.

وأوضح عبد الله بن طوق، مدير إدارة التفتيش البحري في «سلطة مدينة دبي الملاحية»، بأنّ حملة عيد الفطر تمثل دفعة قوية للجهود السبّاقة التي تقودها «سلطة مدينة دبي الملاحية» لجعل الملاحة الساحلية أكثر أماناً، حفاظاً على سلامة الأرواح والممتلكات وتعزيزاً للأمن البيئي الذي يعتبر أولوية استراتيجية وغاية جوهرية في إطار «خطة دبي 2021».