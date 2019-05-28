«عزيزي» تقدم علاوات تحفيزية للمقاولين لإنجاز المشاريع

المصدر: دبي- البيان

أعلنت «عزيزي للتطوير العقاري تخصيص علاوة تحفيزية تصل إلى 10 ملايين درهم، في بادرة جديدة تهدف إلى تشجيع المقاولين والشركاء على إنجاز مشاريعها ضمن الجداول الزمنية المحددة، ووفقاً لأعلى معايير الجودة.

ويتزامن هذا الإعلان مع»عام البناء«الذي اختارته»عزيزي للتطوير العقاري«شعارًا للعام الجاري 2019، تأكيدًا على التزامها إزاء تسريع عمليات إنجاز وتسليم مشاريعها، حيث تسعى إلى تسليم تسعة منها خلال هذا العام.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة»عزيزي للتطوير العقاري«:»تعد هذه العلاوة التحفيزية بمثابة شكر وعرفان لشركائنا ومقاولينا تقديرًا على التزامهم وجهودهم الحثيثة لتسليم مشاريعنا في المواعيد المحددة لها مسبقًا. وتعد هذه العلاوة التحفيزية خطوة غير مسبوقة خططنا لتطبيقها منذ فترة، ونعتقد أنها تسهم إلى حد بعيد في إسعاد العملاء، وهو هدف مهم يمثل المعيار الحقيقي لنجاحنا«.

وعلى مدار السنوات الماضية، تعاونت»عزيزي للتطوير العقاري«مع عدد من أهم المقاولين الذين يتمتعون بسجل متميز من حيث قدرتهم على إنجاز وتسليم المشاريع بأعلى معايير الجودة. وحددت الشركة لمقاوليها معايير واضحة تشمل: ضبط الجودة، والجداول الزمنية المفصلة، وأمن مواقع البناء، واتباع أفضل ممارسات الصحة والسلامة والبيئة. وتحرص الشركة على اختيار مقاوليها بعناية تامة، والتعاون معهم لضمان إنجاز جميع الأعمال ضمن الجداول الزمنية الأولية، والإعلان عن مواعيد واقعية قدر الإمكان لتسليم المشاريع». وتحث الشركة المقاولين على استخدام أحدث التقنيات في مجال الهندسة والبناء.