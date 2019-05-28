دبي فستيفال سيتي مول يستضيف الفطيم ميجا سوق

المصدر: دبي- البيان

كشف دبي فستيفال سيتي مول عن استضافة فعالية "الفطيم ميجا سوق" التي تنظمها شركة الفطيم لتجارة التجزئة لمدة 3 أيام من الثلاثاء 28 مايو ولغاية السبت 1 يونيو . وبعد النجاح الذي حققته في المرة الأولى، تعود الفعالية مجدداً لتقدّم للمتسوقين باقةً متنوعةً من العروض الخاصة والحسومات على أهم علامات الأزياء والإكسسوارات ومستلزمات الرياضة والأطفال.

وسيستمتع المتسوقون بحسوماتٍ على علامات الأزياء. كما سيتسنى للمتسوقين شراء ما يحلو لهم من الإكسسوارات. وسيحظى المتسوقون للمرة الأولى بحسومات على الإلكترونيات والأجهزة المنزلية العلامات التجارية المختصة بأزياء ومستلزمات الرياضة أو الألعاب ومستلزمات الأطفال. ويستقبل الزوار يومياً من 10 صباحاً حتى منتصف الليل في أيام الأسبوع، ومن 10 صباحاً حتى 1 بعد منتصف الليل بعطلة نهاية الأسبوع.