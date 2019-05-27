طيران الإمارات تقدم خصومات خاصة لموظفي وزارات وهيئات حكومية كويتية

المصدر: البيان الالكتروني

أعلنت طيران الإمارات عن تقديم خصومات خاصة على أسعار تذاكر السفر لموظفي (6) وزارات وهيئات حكومية مختلفة في الكويت، وهي وزارة الداخلية والدفاع والصحة والتعليم والأشغال العامة، والادارة العامة للطيران المدني.

ويستفيد من هذه الأسعار الخاصة موظفو الجهات المذكورة الذين يسافرون من الكويت في الدرجتين السياحية ورجال الأعمال إلى جميع الوجهات ضمن شبكة طيران الإمارات، علماً بأن هذه الخصومات تخضع لبعض الشروط والأحكام. كما يستمتع الموظفون بأسعار خاصة عند الحجز عن طريق الإمارات للعطلات وتذاكر السفر بين الكويت ودبي.

وتصل الخصومات السعرية إلى 12% بحسب درجة السفر والأسعار المعلنة.

وتسري الخصومات على الحجوزات التي يتم إنجازها ابتداءً من اليوم ولغاية 30 سبتمبر (أيلول) على أن يتم السفر حتى 30 نوفمبر 2019.

ويستطيع الموظفون الاستفادة من العرض عند حجز تذكرة السفر عبر الإنترنت على الموقع الشبكي. كما يمكنهم الحجز من خلال زيارة مكاتب مبيعات طيران الإمارات وإبراز بطاقات العمل الخاصة بهم او التواصل على الرقم 22055155 للاستفسارات العامة عن البرنامج .

وسوف يقدم برنامج سكاي واردز طيران الإمارات لمكافأة العملاء أميالاً إضافية ثابتة تصل إلى 3000 ميل لأعضاء البرنامج الحاليين والجدد العاملين في الوزارات الكويتية والمستفيدين من العرض.

وتشغل طيران الإمارات 6 رحلات يومياً من الكويت إلى دبي، ومنها إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم. وسوف تبدأ الناقلة تشغيل طائراتها البوينج777-300ER بتقسيمها وتجهيزاتها الداخلية الجديدة على هذا الخط اعتباراً من 1 يونيو 2019.

وتتضمن طائرة 777 الحديثة في جميع الدرجات مقاعد ذات تصميم عصري وتحسينات بملايين الدولارات، بالإضافة إلى أحدث نسخة من نظام طيران الإمارات للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي ice، الحائز جوائز عالمية والذي يوفر أكثر من 4000 قناة مرئية ومسموعة.

ويستمتع المسافرون أيضاً بأشهى الوجبات المحضرة على أيدي طهاة عالميين. كما تتوفر خدمة الإنترنت اللاسلكي Wi-Fi على كامل طائرات أسطول طيران الإمارات، ويمكن للركاب في جميع الدرجات الاستمتاع بـ20 ميغابايت من البيانات مجانا