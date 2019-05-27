"إينوك" تكشف استراتيجية توسيع عملياتها في قطاع التجزئة بالسعودية

المصدر: البيان الالكتروني

كشفت مجموعة اينوك عن خططٍ طموحة لتوسيع عملياتها في قطاع التجزئة بالمملكة العربية السعودية.

وستعكف المجموعة على توسيع شبكة محطات الخدمة التابعة لها بنسبة تزيد عن ثمانية أضعاف لتصل إلى 124 محطة بحلول عام 2030، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد على محطات الخدمة في المملكة التي تعد السوق الأكبر على مستوى منطقة الخليج ويزيد تعداد سكانها عن 33 مليون نسمة وتبلغ مساحتها 2.15 مليون كيلومتر مربع.

وستنتشر محطات الخدمة الجديدة في عدد من المواقع الاستراتيجية لتغطي جميع مناطق المملكة الشرقية والغربية والوسطى، وذلك بهدف تعزيز جودة البنية التحتية لمحطات الخدمة لا سيما في المناطق الريفية من البلاد.



وعلى مدار السنوات الخمس المقبلة، تعتزم اينوك افتتاح 45 محطة خدمة جديدة. وفي الفترة من عام 2024 إلى 2028، تخطط المجموعة لتوسيع عمليات التجزئة التابعة لها في جميع أنحاء المملكة بافتتاح 65 محطة خدمة جديدة، كما سيتم تركيب ألواح الطاقة الشمسية في محطات الخدمة التابعة للمجموعة المزمع افتتاحها في المملكة.

وفي هذا السياق، قال سيف بن حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة اينوك: "تشكّل خططنا الرامية إلى تعزيز نمو أعمالنا في السوق السعودية جزءاً من استراتيجية المجموعة لتطوير وحدة أعمال التجزئة التابعة لها بهدف دعم الاقتصاد المحلي ولتوفير الزخم لخطط النمو التي ننتهجها دولياً. وتأتي هذه الخطط في إطار تنامي الاستثمارات الأجنبية في المملكة، والتي سجّلت زيادةً بلغت 110% في عام 2018 لتعكس توجه البلاد نحو تنويع اقتصادها وتحديداً في قطاع تجارة المنتجات غير النفطية مثل السلع والمنتجات الاستهلاكية."

وأضاف : "تؤكد اينوك التزامها بدعم أهداف رؤية السعودية 2030 لتعزيز البنية التحتية وتوفير أرقى مستويات الخدمات في المملكة، وكذلك الاستثمار في محطات جديدة تقدم مجموعة متكاملة من خدمات التجزئة. وتشكل هذه الرؤية ركيزة هامة في توسعنا الجغرافي بالمملكة العربية السعودية".

تجدر الإشارة إلى أن اينوك كانت قد كشفت في نهاية العام الماضي عن خطتها الخمسية للتوسع في قطاع التجزئة في المملكة العربية السعودية. وبالإضافة إلى تشغيل 14 محطة خدمة في المملكة حالياً، تعتزم المجموعة افتتاح ثلاث محطات جديدة بنهاية عام 2019، و10 محطات أخرى بحلول نهاية عام 2020.

ومن خلال خطط التوسع الطموحة هذه، ستوفر اينوك فرص العمل لأكثر من 500 شخصاً.

يُذكر أن محطات الخدمة الجديدة ستضم شاشات رقمية على الأعمدة الخارجية ومداخل متاجر ’زووم‘ ليتعرف العملاء على أحدث العروض الترويجية التي تقدمها محطات اينوك ومنافذ ’زووم‘ و’برونتو‘ و’ستاربكس‘.