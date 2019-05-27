الإمارات الأولى إقليمياً بانخفاض مخاطر الاستثمار

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مؤسسة «فيتش سوليوشنز» الأمريكية للدراسات والبحوث الاقتصادية أن الإمارات تتصدر دول مجلس التعاون الخليجي ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في انخفاض حدة المخاطر التي تعوق التجارة والاستثمار.

وأوضح تقرير للمؤسسة بعنوان «تقرير مخاطر الدول»، رصدت فيه مستوى المخاطر التجارية والاستثمارية في دول العالم، أن الإمارات نجحت من خلال خفض حدة المخاطر بها في زيادة جاذبيتها المرتفعة أصلاً كوجهة عالمية للأعمال التجارية والاستثمارات.

وأضاف التقرير أن أهم علامات انخفاض حدة المخاطر في الإمارات تتمثل في انخفاض معدلات الجرائم وانخفاض نسبة المخاطر والتهديدات الأمنية في أنحاء الدولة كافة.

وأكد التقرير أن انخفاض هذين الخطرين في الإمارات كان لهما أبلغ الأثر في تعزيز استقرار البيئة التجارية والاستثمارية بالدولة.

وأوضح تقرير «فيتش سوليوشنز» أن ثمة عوامل أخرى أسهمت في صدارة الإمارات لقائمة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية بالمنطقة، وهي اقتصادها المتنوع، والمزايا التنافسية التي تتيحها المناطق الحرة الخاصة المتعددة بالدولة لاجتذاب الشركات والاستثمارات الأجنبية، وشبكة الخدمات اللوجستية ذات الجودة العالية الاتصال الجيد التي تمتلكها الإمارات، فضلاً عن سوق العمالة بها التي تُعد الفضلى في المنطقة.