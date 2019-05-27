توقع استقرار قطاع العقارات في دبي بنهاية العام الجاري

المصدر: دبي - سيد صالح

توقع أحمد بيضون، رئيس قسم أسواق الأسهم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى «دويتشه بنك»، أن يشهد قطاع العقارات في دبي استقراراً بدءاً من نهاية العام الجاري.

وأكد بيضون في تصريحات صحفية نشرتها أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء أن قطاع العقارات في الإمارات، وبصفة خاصة في دبي، مر بموجة تصحيحية، مع إضافة مخزون عقاري جديد إلى السوق على خلفية الاستعداد لاستضافة معرض «إكسبو 2020 - دبي». وشدد بيضون على أهمية الاستمرار في زيادة هذا المخزون بجدية، حتى وإن أدى ذلك إلى زيادة الضغوط السعرية على العقارات على المدى القريب، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من المعرض.

وأوضح بيضون أن الجزء الأكبر من الحركة التصحيحية قد انقضى بالفعل. وبالتالي، فمن المتوقع أن يبدأ قطاع العقارات في دبي في مرحلة من الاستقرار النوعي بدءاً من نهاية العام الجاري، مع اقتراب موعد «إكسبو 2020 - دبي».