«الأوراق المالية» تغرم 6 شركات مدرجة ومرخصة 300 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

غرمت هيئة الأوراق المالية والسلع 6 شركات في أسواق المال ما قيمته 300 ألف درهم بسبب مخالفتهما لأنظمة وقوانين الهيئة، وشملت الغرامات شركتين مدرجتين و4 مرخصة من قبل الهيئة.

وتضمنت الغرامات، المعلنة على موقع الهيئة أمس، شركة «الاستشارات المالية الدولة»، المدرجة في سوق دبي المالي بواقع 80 ألف درهم نظراً لعدم التزام الشركة بالإفصاح عن البيانات المالية للربع الثالث من عام 2018 خلال المدة القانونية المحددة الأمر الذي شكل مخالفة في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية، ونظام الإفصاح الإلكتروني.كما غرمت الهيئة «الصناعات الوطنية القابضة»، المدرجة في سوق دبي المالي، ما قيمته 40 ألف درهم بسبب عدم الإفصاح عن البيانات المالية الأولية لعام 2017 خلال المدة المحددة قانوناً.