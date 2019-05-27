«دبي الملاحية» تعزز التواصل مع شركاء القطاع البحري

المصدر: دبي - البيان

احتفت «سلطة مدينة دبي الملاحية» بشهر رمضان المبارك مع رواد القطاع البحري بتنظيم مأدبة سحور على متن السفينة التاريخية «كوين إليزابيث 2».

وتستهدف «سلطة دبي الملاحية» من تنظيم هذه الفعالية تعزيز جسور التواصل والتقارب بين المعنيين بالشأن البحري، بما يصب في خدمة التطلعات المشتركة في دفع مسيرة ريادة القطاع البحري.

حضر المأدبة عدد من كبار المديرين والمسؤولين في السلطة البحرية، إلى جانب نخبة الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص والمعنيين بالشأن البحري وممثلين عن الشركات المختصة بالترفيه البحري والرياضات البحرية وتأجير وإدارة الوسائل البحرية بأنواعها ومزودي الخدمات البحرية وغيرها.