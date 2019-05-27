نجاحات بارزة لـ«قمة مستقبل البلوك تشين» 2019 في دبي

المصدر: Ⅶ دبي - البيان

سجلت النسخة السنوية الثانية لـ«قمة مستقبل البلوك تشين»، التي استضافها «مكتب دبي الذكية» بالشراكة مع مركز دبي التجاري العالمي، وتعد أكبر تجمع لخبراء تكنولوجيا بلوك تشين في المنطقة، في دبي خلال الشهر الماضي نجاحات بارزة.

واستقبلت الفعالية التي اختتمت مؤخرا آلاف الزائرين من جميع أنحاء العالم و170 متحدثًا منهم 67٪ يتحدثون للمرة الأولى في المنطقة، و68 شركة ناشئة تعمل في مجال البلوك تشين، وشركات وهيئات حكومية من أكثر من 130 دولة، في الوقت الذي نجحت القمة في نشر الوعي حول تكنولوجيا البلوك تشين.

وجمعت القمة، التي استضافها دبي الذكية، مجموعة عالمية من أصحاب الرؤى التكنولوجية والهيئات الحكومية وأكبر العلامات التجارية في العالم وأبرز رواد الصناعة من أجل دعم تطور تكنولوجيا البلوك تشين، ودفع النقاش إلى ما وراء حالات الاستخدام النظرية للوصول إلى فرص تطبيق التكنولوجيا على أرض الواقع، وشارك في القمة علامات تجارية عالمية مثل كوكاكولا وتينسنت وجونسون آند جونسون ومايرسك وبنك إتش إس بي سي وإي باي ولوفتهانزا، وغيرها الكثير.

واستعرضت شركة الاتصالات «دو» للمرة الأولى على مستوى العالم، تجربة حية لمجتمع قائم على البلوك تشين، حيث أتاحت هذه التجربة لآلاف الزائرين فرصة جمع وإنفاق العملات الرمزية ليدركوا الإمكانيات الحقيقية التي تتمتع بها هذه التكنولوجيا الجديدة، ويتعلموا كيف يمكن أن تؤثر على جميع جوانب حياتنا. وتضمنت التجربة الفريدة مراكز للتوعية استضافتها الشركات المحلية والهيئات الحكومية بما في ذلك شرطة دبي و«دبي للثقافة» وبيئة وكريم وإيفوتك وتكافل الإمارات، من أجل توضيح كيفية الاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين من خلال أمثلة واقعية.

تقلّب وتصحيح

وقالت الدكتورة عائشة بنت بطي بن بشر، مدير عام «دبي الذكية»: قمنا بالبناء على نجاح نسخة العام الماضي من قمة مستقبل البلوك تشين. وفي الوقت الذي يواصل فيه القطاع النمو بسرعة هائلة، فقد شهد تقلباً وتصحيحاً للسوق في العام الماضي. ونتيجة لذلك، فمن المهم الجمع بين الأطراف المعنية الرئيسية في نظام البلوك تشين معاً بشكل سنوي للتعاون وتبادل الخبرات وتطوير علاقات تجارية حقيقية. ووضعنا ذلك في الاعتبار عند تصميم القمة، وباعتبارها المنصة الأولى في العالم التي تحدد مستقبل هذا القطاع، نتطلع إلى رؤية التأثير الذي سيحققه تطبيق هذه التكنولوجيا على دولة الإمارات وجميع المدن الذكية.

متحدثون دوليون

وشملت قائمة المتحدثين الدوليين أحد ضيوف حلقات مسلسل رواد الأعمال «شارك تانك» ورائد البيتكوين، فيني لينجهام؛ وبرنت ويلتون، الرئيس العالمي لحقوق مكان العمل، في كوكا كولا الذي أطلق برنامجًا للبلوك تشين بالتعاون مع وزارة الخارجية الأمريكية لضمان التزام سلسلة التوريد الواسعة في شركة كوكاكولا بسياسة حقوق الإنسان الخاصة بها؛ وعبد المجيد يحيى، مدير برنامج الأغذية العالمي، الذي كان رائداً في تطبيق تكنولوجيا البلوك تشين للحد من الجوع في العالم.

وشهدت الفعالية الظهور الإقليمي الأول لفيل تشين، المسؤول عن تطوير هاتف Exodus 1 أول هاتف يعمل بتكنولوجيا البلوك تشين في العالم، والذي يشغل حالياً منصب كبير المسؤولين التنفيذيين في شركة إتش تي سي، وآرون كاي، المدير العام لشركة الإنترنت الصينية العملاقة تينسنت؛ ونولان بوشنيل، الشريك المؤسس للشركة الرائدة في مجال ألعاب الفيديو «أتاري».

وفي حديثه أثناء القمة حول كيف يمكن لتكنولوجيا البلوك تشين أن تعيد للمستخدمين السيطرة على بياناتهم على شبكة الإنترنت، قال فيل تشين: الإنترنت اليوم مركزية للغاية، إنها تتبع الجميع، مع قدرات تنبئية ومراقبة أكثر من أي وقت مضى في أيدي مجموعة من الشركات.

مكافأة المواهب الناشئة

واستضاف مكتب دبي الذكية الجولة الثالثة من تحدي البلوك تشين العالمي خلال القمة بالشراكة مع مسرعات دبي المستقبل. واستقطبت المسابقة أكثر من 700 مشاركة مميزة من 79 دولة، حيث تنافس الجميع للحصول على لقب الشركة الناشئة الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم في تكنولوجيا البلوك تشين. واحتلت «كوانتستامب»، شركة أمن العقود الذكية من الولايات المتحدة، موقع الصدارة، حيث حصلت على جائزة بقيمة 20 ألف دولار. بينما جاءت شركة آي جروتشاين الإندونيسية الناشئة، التي تعمل في مجال الزراعة، في المرتبة الثانية وحصلت على 15 ألف دولار؛ في حين حصلت جرايبلوك، شركة الخدمات المالية القائمة على البلوك تشين من كندا، على المركز الثالث ومبلغ 10 آلاف دولار.

قادة عالميون

شهدت دورة هذا العام من قمة «مستقبل البلوك تشين» انعقاد برنامج «تبادل القادة العالميين»، وهو فعالية سنوية مدعومة من قبل مؤسسة «بي دبليو سي الشرق الأوسط»، حيث استضاف البرنامج سلسلة من المناقشات وجلسات النقاش المغلقة التي جمعت عشرين شخصية من كبار المسؤولين من أصحاب الرؤى والخبراء التقنيين الدوليين والحكوميين بهدف اقتراح سبل للعمل المشترك لتحفيز تطبيق تكنولوجيا «بلوك تشين».