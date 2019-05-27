سلطان الهنداسي مديراً عاماً لغرفة الفجيرة

المصدر: الفجيرة- البيان

قرر مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة تعيين سلطان جميع الهنداسي مديراً عاماً للغرفة من 23 مايو. وأعرب سلطان الهنداسي عن امتنانه العميق وتقديره لمجلس الإدارة للثقة التي أولاها له لإدارة الغرفة خلال الفترة المقبلة، داعياً إلى ضرورة العمل بروح الفريق الواحد والتعاون لتحقيق الأهداف المرسومة للغرفة. وأكد الأهمية الكبيرة التي تكتسيها الغرفة باعتبارها المرفق الممثل للقطاع الخاص وتسيير وضبط سوق العمل التجاري والصناعي والخدمي، مشدداً ضرورة بذل الجهود للارتقاء بالخدمات تجاه مجتمع الأعمال وتسخير كافة الإمكانيات المتوافرة لتحسين مناخ وبيئة العمل بالغرفة.

كان سلطان جميع عين نائباً للمدير العام منذ 2001 وعمل من قبل مديراً لفرع الغرفة في دبا الفجيرة ثم مديراً لإدارة الفروع في إمارة الفجيرة، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.