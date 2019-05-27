غرفة دبي تشارك بمؤتمر الاتحاد العالمي لغرف التجارة في ريو دي جانيرو

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

تستعد غرفة تجارة وصناعة دبي للمشاركة في مجموعة من الفعاليات والنشاطات الهادفة لتعزيز شبكة علاقات مجتمع الأعمال في الإمارة مع مجتمعات الأعمال العالمية، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الحادي عشر للاتحاد العالمي لغرف التجارة، التابع لغرفة التجارة الدولية، والذي ينظم في مدينة ريو دي جانيرو بالبرازيل بين 12-14 يونيو المقبل بمشاركة 1,200 مشارك من أكثر من 100 دولة.

ويضم الاتحاد في عضويته أكثر من 12,000 غرفة تجارة، حيث ستشهد الدورة الـ11 مشاركة ما يزيد على 80 متحدثاً في نحو 25 جلسة نقاش تفاعلية وورشة عمل متنوعة المواضيع تهم التجارة الدولية وعمل غرف التجارة العالمية.

ويوفر المؤتمر الذي ينظم كل عامين منصة لاستعراض أفضل الممارسات، وتبادل الأفكار النوعية التي تلهم أنماط التفكير الإبداعي حول أهم المسائل، التي تؤثر في العالم اليوم بدءاً من من الترويج للأسواق العادلة والشفافة إلى التعليم والتجارة. ويشارك حمد بوعميم، مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي في المؤتمر أيضاً باعتباره رئيس الاتحاد العالمي لغرف التجارة، وذلك بعد توليه مهام منصبه الجديد بداية العام الجاري، حيث ستكون لبوعميم لقاءات واجتماعات متعددة مع كبار قادة غرف التجارة العالمية وصناع القرار حول العالم.

ويلقي بوعميم كلمة في افتتاح المؤتمر يسلط فيها الضوء على أهمية تضافر جهود غرف التجارة العالمية لمناقشة مجموعة واسعة من التحديات التي تواجه بيئة الأعمال، والتي قد تعرقل المسيرة المستدامة لقطاع الأعمال وتمنعه من لعب دوره الفعال في التنمية الشاملة.

ويناقش المؤتمر من خلال فعالياته وجلساته وورشه المختلفة مواضيع الساعة ومنها بناء المدن الذكية، ودور غرف التجارة في الوصول لأسواق شفافة، والدور المتنامي لرواد الأعمال في الابتكار وقيادة التحول، وأهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي بالإضافة إلى التعليم المتجدد والمهارات التعليمية لاقتصاد المستقبل. كما سيستعرض المؤتمر وفق رؤى حديثة تطوير آليات تسوية المنازعات التجارية، وتقنية البلوك تشين.

وعززت غرفة دبي شراكتها مع الاتحاد العالمي لغرف التجارة بإعلانها الراعي الماسي للمؤتمر الذي يقام تحت شعار «خلق مستقبل مشترك»، حيث سيكون للغرفة جناحٌ خاص خلال معرض المؤتمر لتعريف المشاركين بالخدمات والتسهيلات والمبادرات التي تقدمها الغرفة لمجتمع الأعمال، وعرض الفرص الاستثمارية بمختلف القطاعات الاقتصادية في إمارة دبي، بالإضافة إلى تسليط الضوء على بيئة الأعمال في دبي، والدور الرائد الذي تلعبه الغرفة في تسهيل حركة التجارة العالمية.

وتقام خلال المؤتمر مسابقة غرف التجارة الدولية، التي ينظمها الاتحاد العالمي لغرف التجارة التابع لغرفة التجارة الدولية، والتي تعتبر البرنامج العالمي الوحيد لتكريم وتقدير المشاريع والمبادرات المبتكرة، التي طبقتها غرف التجارة والصناعة حول العالم.