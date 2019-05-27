اقتصادية دبي: 4086 رخصة للشركات في قطاع الذهب

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أظهر تقرير لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، أن إجمالي عدد الشركات العاملة في قطاع الذهب بدبي، يصل إلى 4,086 شركة، تضم نشاط «تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة»، بـ 2,498 رخصة، و«تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة» بـ 1,184 رخصة، و«صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة» بـ 392 رخصة، و«عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة» (7)، ونشاط «تصفية الذهب» (5).

وسلّط التقرير الصادر عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، الضوء على توزيع الرخص لأعلى 10 مناطق رئيسة في إمارة دبي، والتي شكلت نسبة 46.5 % من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة الضغاية في المرتبة الأولى، تلتها الراس وعيال ناصر وبرج خليفة ورقة البطين والمرقبات وبور سعيد والرقة والمركز التجاري الأول والبرشاء الأولى.

وبالنسبة لتوزيع الرخص وفق الجنسيات، جاءت الهند في المرتبة الأولى، تلتها باكستان وبريطانيا والسعودية وسويسرا وعمان والأردن وبلجيكا واليمن وكندا.

ووصل عدد المستثمرين في القطاع إلى 62,125 مستثمراً، منهم 36,001 مستثمراً في نشاط تجارة المجوهرات والمصوغات من الذهب والفضة، و19,035 في نشاط صائغ ذهب ومجوهرات ثمينة، و6,992 في تجارة الذهب والمعادن الثمينة غير المشغولة، و53 في نشاط عمليات سباكة الذهب والمعادن الثمينة، و44 في نشاط تصفية الذهب. وضم إجمالي عدد المستثمرين 60,012 رجل أعمال، بنسبة 96.6 %، و2,113 سيدة أعمال (3.5 %).

ووصل إجمالي مبيعات الذهب والمجوهرات والألماس في أسواق الإمارة 274 مليار درهم خلال عام 2018، بزيادة نسبتها 3 %، مقارنة بـ 2017، بحسب مجموعة دبي للذهب والمجوهرات.

وشهد قطاع تجارة الذهب والمجوهرات الثمينة واللآلئ والأحجار الكريمة الإماراتي، تنامياً ملحوظاً في الأعوام الماضية، إذ يقدر حجم التجارة الخارجية للدولة في هذا القطاع، بنحو 400 مليار درهم سنوياً، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من الذهب 142.4 مليار درهم، وقيمة الصادرات 75.9 مليار درهم، ووصلت قيمة إعادة التصدير إلى 26 ملياراً، حسب بيانات الهيئة الاتحادية للجمارك. ويؤمن القطاع طلبات جميع المقيمين في دبي بمختلف جنسيّاتهم، التي يصل عددها أكثر من 180 جنسية، عبر استيراد الذهب من نحو 30 بلداً، ما يلبّي أيضاً رغبة جميع السيّاح الذين يزورون دبي

معدل البقاء

ويصل معدل بقاء الشركات العاملة في سوق الذهب إلى ما نسبته 98 %، وهذا يدل على تمسك المستثمرين بهذه الأنشطة.

مركز للتصنيع

تعمل الحكومة مع كافة المعنيين في مجال هذا القطاع، لتعزيز مكانة دبي، ليكون مركزاً لتصنيع الذهب والمجوهرات. وتتمتع دبي بما يقرب من 100 وحدة تصنيع للذهب والمجوهرات، بالإضافة إلى عدد كبير من المرافق في المنطقة الحرة العاملة في مجمع دبي للذهب والماس، ومركز دبي للسلع المتعددة.