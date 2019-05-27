لجنة التنمية الاقتصادية بعجمان تبحث تنشيط الحركة التجارية

المصدر: Ⅶ عجمان - البيان

عقدت اللجنة الدائمة للتنمية الاقتصادية التابعة للمجلس التنفيذي بعجمان، جلستها السادسة للعام 2019 برئاسة المهندس عبدالله المويجعي ـ رئيس اللجنة، للاطلاع على آخر مستجدات الشأن الاقتصادي في الإمارة وأهم المشاريع والدراسات الاقتصادية.

واستعرضت الجلسة التقرير السنوي لحركة رخص الأعمال 2018 من دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان. وأوضح التقرير ارتفاع إجمالي الرخص السارية الفعالة خلال 2018 بنسبة 8.7% مقارنة بـ 2017، وزادت الرخص الجديدة الصادرة بنسبة 18%، والتصاريح بنسبة 19%، واستفادت 965 شركة من مبادرة إعفاء الشركات من الرسوم والغرامات المتأخرة وبنسبة 13% من إجمالي الرخص التي لم تكن جددت خلال آخر 3 سنوات.

وأوصى التقرير بتنشيط الحركة التجارية وتقديم أفضل الخدمات للجمهور عن طريق مهرجانات التسوق واستحداث سياسة المشتريات، إلى جانب تحفيز الطلب على الرخص الاقتصادية.

وقدمت غرفة عجمان مقترحاً باعتماد وفد اقتصادي رسمي خاص بإمارة عجمان يشارك في كبرى الأحداث الدولية لتعزيز الشراكات وزيادة التبادل التجاري إلى جانب التعريف بأهم الفرص الاستثمارية.