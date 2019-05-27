خميس بوهارون ممثلاً للإمارات في مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية

المصدر: أبوظبي- البيان

رشّح مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خميس بوهارون نائب رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، وعضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات ليكون ممثل مصارف الإمارات الأعضاء في اتحاد المصارف العربية، ووافق اتحاد المصارف العربية على الترشيح ليتم التعيين.

ويتمتع بوهارون بمسيرة مهنية طويلة تربو على 30 عاماً، شغل خلالها مجموعة من المناصب القيادية العليا في القطاع المصرفي والمالي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة «شركة أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية»، وشركة أبوظبي الوطنية للتكافل «تكافل». وشغل بوهارون شغل منصب الرئيس التنفيذي بالإنابة لمصرف أبوظبي الإسلامي بين 2017 و2019. كما كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي. وتأسس اتحاد المصارف العربية في 1973.