الإمارات أفضل وجهة خليجية للأوروبيين

المصدر: Ⅶ دبي- وام

حافظت دولة الإمارات على مكانتها أفضل وجهة للسياح الأوروبيين في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، إذ تشير التوقعات إلى أن عدد السياح القادمين إلى الدولة سيبلغ نحو 8.3 ملايين سائح بحلول عام 2023.

جاء ذلك في أحدث البيانات الصادرة عن مجموعة «إكسبيديا» للسياحة، والتي أكدت أن الإمارات لا تزال وجهة حيوية للمسافرين الدوليين. وكشفت البيانات أن عدد السياح القادمين من المملكة المتحدة وفرنسا تصدر قائمة حجوزات السفر الأوروبية في الربع الأول وشهدت فرنسا زيادة سنوية في حجوزات السفر 40 %، فيما شهدت المملكة المتحدة زيادة 15 %.

وأظهرت البيانات نمواً ملحوظاً في عدد حجوزات الباقات للمسافرين القادمين من أيرلندا بنسبة زيادة سنوية بلغت 40 في المائة تليها السويد بزيادة سنوية قدرها 30 في المائة.