«أسمنت الفجيرة» تتخارج من مصنع صحار مقابل 220 مليون درهم

المصدر: Ⅶ أبوظبي - البيان

قالت شركة «صناعات أسمنت الفجيرة» إنها تخارجت من مصنع أسمنت صحار بسبب تدني أسعار الأسمنت، مشيرة إلى أن قيمة صفقة التخارج بلغت 60 مليون دولار (220.4 مليون درهم).

وأوضحت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن التأثير المالي لصفقة التخارج سيظهر بالبيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو المقبل، حيث إن هناك تسويات ومديونيات يجري الانتهاء منها حالياً.

وأوضحت الشركة أن الطرف الآخر في عملية التخارج هو شركة «ريسوت للأسمنت» وهو طرف ليس ذا علاقة، مؤكدة على أن الأثر الإيجابي (الربحية) لهذه الصفقة سيتضح في نتائج الربع الثاني.

