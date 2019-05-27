«فارنك» توسّع أنشطتها في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نجحت شركة «فارنك» في توسيع أنشطتها داخل أبوظبي، بفضل إدخال نظام «الساعة الذكية» الفريد من نوعه وتطوير أداء الأفراد العاملين عبر التركيز على التدريب النوعي، مما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة بالتزامن مع دخول التكنولوجيا الجديدة.

ومع وجود قاعدة عملاء حالية تشمل الفنادق والعقارات السكنية والمنشآت الصناعية، شهدت «فارنك» نمواً غير مسبوق على مستوى قسم أمن المباني التجارية في أبوظبي.

وأكد سعيد تميمي، مدير الأمن لدى «فارنك» أنه في ظل النمو الكبير الذي يشهده قطاع الخدمات الأمنية في أبوظبي والمكانة البارزة التي باتت الشركة تحتلها في هذا القطاع، فإنه يتوقع أن يتضاعف عدد موظفي فارنك في أبوظبي خلال الأعوام القليلة المقبلة، خصوصاً في ظل تطور البنية التحتية.