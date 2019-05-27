«سينولوجي» تطلق حلولاً متطوّرة للتخزين

المصدر: دبي - البيان

أطلقت سينولوجي المزود لحلول التخزين المتوسطة المرتبطة بالشبكات، حلولاً مبتكرة للتخزين وهي أول حلول ضمن سلسلة منتجات فاليو في الشرق الأوسط. وهي تتميز بالحجم الصغير وقابلية التوسع مع وجود 4 مساحات مناسبة لأقراص التخزين المتصل بالشبكات، والمدعومة بتقنية سناب شوت. وقد صممت تلك الحلول منذ البداية بشكل يناسب مجموعات العمل ويمكنها من إدارة ومشاركة وتزامن البيانات بفعالية وإعداد النسخ الاحتياطية لها.

ويساهم النمو في حجم استخدام الإنترنت وارتفاع سرعة الاتصال في زيادة الطلب على الحلول الفعالة للتخزين والنسخ الاحتياطي. وبحسب أحدث الأرقام التي نشرتها شركة آي دي سي، فقد سجلت منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا نمواً سنوياً بواقع 7.5 بالمائة في الربع الرابع من العام 2018.

ويحظى سوق التخزين الخارجي بدعم كبير بفضل جولات التحديث والمشاريع الرقمية الضخمة التي تنفذها الحكومات في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشير أحدث توقعات آي دي سي للشرق الأوسط وإفريقيا إلى أن الإنفاق على التحول الرقمي سيتجاوز 25 مليار دولار عام 2019. وترى 89% من المؤسسات بالمنطقة أن التحول يمثل جوهر استراتيجياتها المؤسسية، بحسب بيانات آي دي سي.