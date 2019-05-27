هيئة التأمين تطلق مبادرة تدريبية لـ«مكافحة الجرائم المالية»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة التأمين مبادرة لتدريب العاملين في قطاع التأمين وإكسابهم الخبرات اللازمة في مجال «مكافحة الجرائم المالية»، وذلك بالتعاون مع جمعية الامتثال الدولية.

تأتي المبادرة في إطار جهود الهيئة وسعيها لرفع مستوى الخبرة لدى العاملين في القطاع، وإكسابهم المهارات المعرفية في مجال مكافحة الجرائم المالية ومواجهة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشار إبراهيم الزعابي مدير عام هيئة التأمين إلى أن هذه المبادرة التدريبية تأتي في إطار حرص الهيئة على تطوير قطاع التأمين والقطاعات المرتبطة، ورفع المستوى الفني والمهني للكوادر البشرية العاملة في السوق المحلية.

وأضاف الزعابي أن أهداف المبادرة تغطي عدة محاور منها إنشاء جيل يمتلك أفضل المهارات والخبرات في مجال مكافحة الجرائم المالية، ومساعدة العاملين في القطاع في إدراك المسؤوليات المتعلقة بالجريمة المالية والطبيعة المترابطة للمخاطر المرافقة لها، وتعزيز سلامة سوق التأمين الإماراتية ومنع دخول الفئات الإجرامية، وتحديد المخاطر المختلفة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاستجابة الفعالة لها، واستيعاب أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى دعم توطين المهن التخصصية ودعم عملية تطوير قطاع التأمين بالدولة.

وسيحصل المشاركون في نهاية فترة التدريب على شهادة في»مخاطر الجريمة المالية«صادرة عن جمعية الامتثال الدولية. وسيقدم البرنامج عبر منصة إلكترونية»تعليم عن بعد" ويستهدف جميع العاملين في قطاع التأمين خاصة الموظفين الرئيسيين وموظفي ضباط الامتثال ومكافحة غسل الأموال، كما ستعمل الهيئة على إطلاق تدريب مباشر لضباط مكافحة غسل الأموال وضباط الامتثال في شركات التأمين وشركات الوساطة والوكلاء في يونيو.