«تيركين» تجمع رأس مالٍ إضافياً بقيمة 3.5 ملايين دولار

المصدر: دبي- البيان

نجحت شركة تيركين الناشئة للخدمات اللوجستية، القائمة على التكنولوجيا في الشرق الأوسط، في جمع رأس مالٍ إضافي بقيمة تتخطّى 3.5 ملايين دولار، خلال جولة التمويل الأخيرة. وتأسست الشركة عام 2017، كشركةٍ متخصصة بالتقنيات والحلول اللوجستية، وهي تعمل انطلاقاً من الإمارات والسعودية، كما تتمتع بحضورٍ مميز في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتمحور تركيز الشركة حول تعزيز ابتكار وتبسيط الخدمات اللوجستية، وعمليات النقل البري.

ومن خلال رأس المال الجديد، ستتمكن تيركين من توسيع انتشار خدماتها وحلولها على نطاق أوسع. حيث قامت الشركة بشحن بضائع إلى أكثر من 200 موقع في منطقة الشرق الأوسط. ومن خلال تطبيقها المخصص للأجهزة الذكية وخدمات السوق الإلكترونية عبر الإنترنت، تسهم الشركة في تعزيز التواصل بين شركات الشحن والنقل.