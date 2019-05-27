شراكة بين «دو» و«ياب تي في» لتوفير محتوى ترفيهي

المصدر: Ⅶ دبي- البيان

أعلنت «دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، توقيع شراكة استراتيجية مع «ياب تي في»، لتوفير محتوى ترفيهي من دول جنوب آسيا عبر الإنترنت، وذلك لتزويد عملائها بوصول غير محدود إلى أكثر من 150 قناة تلفزيونية متميزة وأكثر من 3000 فيلم حسب الطلب بـ 10 لغات مختلفة.

ويمكن لعملاء «دو» في الإمارات من بلدان جنوب آسيا الآن الاستمتاع بمشاهدة محتوى مميز بواسطة ما يصل إلى أربعة أجهزة يختارونها عند الاشتراك في باقات «دو» الرئيسية.

وقالت زهرة زيات، نائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في «ياب تي في»: تأتي هذه الشراكة في إطار استراتيجيتنا الهادفة إلى زيادة حصتنا السوقية في الإمارات وباقي دول الخليج، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 55% من سكان المنطقة هم من دول جنوب آسيا. ونهدف من خلال هذه الشراكة إلى تزويد هذه الشريحة بمحتوى ترفيهي متميز، في أي وقت وفي أي مكان بسعر مناسب للجميع.

وقال عمرو الدسوقي، النائب التنفيذي للرئيس- قطاع العملاء الأفراد في «دو»: يتجه العملاء في وقتنا حالياً نحو الاعتماد بشكل متزايد على خدمات الفيديو حسب الطلب التي باتت السمة الأبرز في عصرنا الرقمي. نواصل في «دو» مساعينا الرامية إلى توفير محتوى ترفيهي مخصص يتناسب مع أذواق وتطلعات مختلف شرائح عملائنا.

وسنتمكن من خلال توقيع هذه الشراكة مع «ياب تي في» من تلبية متطلبات واحدة من أكبر شرائح السكان في الإمارات إلى جانب منح عروضنا وباقاتنا المزيد من القيمة للارتقاء بتجربة عملائنا الترفيهية. وسيستمتع عملاؤنا من خلال محفظة «ياب تي في» المتنوعة بوصول غير محدود إلى مجموعة من العروض والأفلام والمسلسلات الترفيهية المميزة من منطقة جنوب آسيا إلى جانب إمكانية الوصول إلى العروض، التي تقدمها مجموعة من المنصات الترفيهية المميزة في أي وقت سواء كانوا في المنزل أو أثناء التنقل.