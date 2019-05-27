المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي تطلق بوابة للخدمات الإلكترونية

المصدر: Ⅶ أبوظبي- البيان

أعلنت المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي إطلاق بوابة إلكترونية شاملة، توفر للعملاء مجموعة من الخدمات والميزات التي تُسهل عليهم إتمام المعاملات بشكل إلكتروني.

وتقدم المنصة الشاملة ‏oss.adafz.ae مجموعة واسعة من الخدمات الإلكترونية، مثل لوحة تحكم خاصة بالشركة، تتيح الوصول إلى الطلبات المتعلقة بتأشيرات العمل والمراسلات والشهادات وبطاقات العمل وتصاريح الدخول وخدمات التسجيل والترخيص التجاري.

وتمتاز المنصة الشاملة الجديدة بواجهتها سهلة الاستخدام ومجموعة كبيرة من الخدمات التي تقدمها، وتُسهم في تسهيل عملية تأسيس الشركات في المنطقة الحرة لمطارات أبوظبي، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية الاطلاع على رخصة الشركة وعقد الإيجار وتفاصيل الموظفين وغيرها من التفاصيل المالية والبيانات بمجرد التسجيل فيها.

وقال روان مايكل كيلي، نائب أول الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرّة لمطارات أبوظبي: يسرنا أن نرتقي بتجربة عملائنا بإطلاق هذه البوابة الشاملة، والتي نقدّم من خلاها مجموعة واسعة من الخدمات سهلة الاستخدام، حيث سيتمكن العملاء من طلب الخدمات ومتابعتها إلكترونياً دون الحاجة إلى زيارة مكاتبنا والانتظار، كما ستتيح البوابة الجديدة لعملائنا الحاليين والجدد الفرصة لتنمية وتطوير شركاتهم، واغتنام الفرص الجديدة في أبوظبي.

وأضاف: نحن ملتزمون، كوننا إحدى شركات مجموعة مطارات أبوظبي، بتعزيز عروضنا التقنية لضمان تقديم خدمات تجارية عالمية المستوى، تتماشى مع رؤيتنا الهادفة لأن نصبح مجموعة المطارات الرائدة في العالم. وإضافة إلى الخدمات التي تقدمها البوابة الإلكترونية الشاملة، يمكن لرواد الأعمال والمستثمرين العاملين في المنطقة الحرة الاستفادة من الحوافز التجارية، مثل الإعفاء من الضرائب المؤسسية وضريبة الدخل ورسوم الاستيراد وإعادة التصدير. ويشمل ذلك إمكانية الاستفادة من عدم وجود قيود على ترحيل رأس المال، إلى جانب مجموعة كاملة من تراخيص الأنشطة التجارية وملكية أجنبية كاملة للشركة (100%).