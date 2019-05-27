«الفجيرة الوطني» يحتفي برمضان المبارك ويمد الدعم للعمّال

المصدر: دبي- البيان

تعاون بنك الفجيرة الوطني مع جمعية الفجيرة الخيرية احتفاء بشهر رمضان المبارك، وذلك من أجل مد الدعم لعمّال الإمارة. وتواصلت جهود البنك طيلة الشهر الفضيل، حيث قام بتوزيع وجبات غذائية على أكثر من 1800 شخص، واستضاف حملة تبرعات، وزّع من خلالها رزم هدايا للمحتاجين في الفجيرة، مؤكداً بهذا التزامه بدعم المجتمع.

وأطلق البنك خلال الشهر الفضيل حملة تبرّعات وزّع من خلالها الموظفون المئات من رزم الهدايا، التي تتكون من مواد أساسية والمغلّفة بقمصان للعمال في الخيم الرمضانية، وشارك الموظفون من كل فروع البنك في هذا النشاط المجتمعي إلى جانب عائلاتهم احتفالاً بشهر رمضان المبارك.

وقال حمد جمعة سيف الغاشمي الزحمي، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك الفجيرة الوطني: أردنا خلال شهر العطاء أن نعبّر عن امتناننا للعمال الذين يؤدون دوراً أساسياً في تطوير المجتمع. ونحن نركز جهودنا كل عام على إيجاد طرق جديدة، نسهم من خلالها في مسيرة تنمية إمارتنا الأم. وقد أتيح لنا تمكين أفراد المجتمع وردّ الجميل لهؤلاء الأشخاص المجتهدين، بفضل شراكتنا الطويلة مع جمعية الفجيرة الخيرية التي تشاركنا أهدافنا، ونتطلع لإطلاق مزيد من المبادرات التي تطور المجتمع وتعزز الدمج الاجتماعي ودعم العمال.