مجلس الأعمال الكويتي يطلق «باقات مرشد للأعمال»

المصدر: Ⅶ دبي - وام

أطلق مجلس الأعمال الكويتي في دبي «باقات مرشد للأعمال»، والتي تتيح للأفراد أو الشركات من مختلف الجنسيات، الاستفادة من الخدمات والتسهيلات والفعاليات التي يقدمها المجلس على مدار العام.

ويأتي إطلاق هذه الباقات، بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لتأسيس مجلس الأعمال الكويتي في دبي.

وتقدم «باقات مرشد للأعمال»، عدداً من الخدمات والتسهيلات لخدمة 3 فئات رئيسة، يشملها نظام العضوية الحالي في المجلس، وتتضمن الطلبة الكويتيين الدارسين في الإمارات إلى جانب الشركات الكويتية الناشئة (ممن مضى 3 سنوات فأقل على تأسيسها)، والشركات العالمية الراغبة ببناء علاقات استراتيجية مع مجتمع الأعمال الكويتي في الإمارات.

وقالت لمى بورسلي رئيسة مجلس الأعمال الكويتي، إن «باقة الشركات الناشئة»، تتضمن عدداً من الخدمات المتنوعة لدعم أصحاب الشركات الكويتية الناشئة، الراغبة في التوسع في أسواق الإمارات، أو المشاركة في الفعاليات العالمية المقامة فيها، كالمعارض والمؤتمرات والجوائز. ويمكن الاستفادة من هذه الباقة مقابل 2000 درهم فقط سنوياً.

في حين تقدم «باقة المؤسسات الدولية»، خدمات وتسهيلات للمؤسسات الحكومية أو الشركات العالمية، التي لا يشملها نظام العضوية الحالي بالمجلس، وذلك لتتمتع من خلال هذه الباقة بالحصول على إصدارات المجلس من دراسات وتقارير متخصصة، وحضور الفعاليات، ويمكن الاستفادة من الباقة مقابل 2000 درهم سنوياً.

وتم استحداث فئة ثالثة هي «باقة الطلاب»، وتهدف إلى تقديم العديد من الخدمات والتسهيلات للطلبة الكويتيين بالجامعات الإماراتية حول ريادة الأعمال أو الوظيفة، مقابل رسوم سنوية رمزية قدرها 200 درهم فقط. ويفتح المجلس باب التسجيل في «باقات مرشد للأعمال»، من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي kuwaitBC.ae.