54 % يتوقعون زيادة رواتبهم في 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت دراسة جديدة أجراها بيت.كوم بين المهنيين في الإمارات بالتعاون مع يوجوف، عن تصورات الموظفين بخصوص الرواتب والمزايا. فوفقاً للاستبيان، يتوقع أكثر من نصف الموظفين (54٪) تلقي زيادة في الراتب خلال عام 2019، حيث يتوقع 17٪ منهم الحصول على زيادة تصل إلى 10٪ من راتبهم الحالي.

ويهدف الاستبيان الذي أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، مؤخراً بالتعاون مع يوجوف، المنظمة المتخصصة بأبحاث السوق، إلى قياس رضا الموظفين عن رواتبهم الحالية، والكشف عن العوامل المختلفة التي تساهم في تعزيز ولاء الموظفين تجاه شركاتهم، إلى جانب تحديد مدى أهمية الراتب في تعزيز الرضا الوظيفي والرفاهية.

وتعليقاً على نتائج الاستبيان، قال عمر طهبوب، المدير العام لبيت.كوم: "يعتبر الراتب جزءاً لا يتجزأ من مجموعة المكافآت الخاصة بالموظف، إذ يهدف استبيان الرواتب لعام 2019 إلى التعرّف على توقعات الموظفين تجاه الرواتب والعوامل التي تساهم في تعزيز رضاهم. ونحن نوفّر هذه البيانات لأعضاء موقعنا البالغ عددهم 36 مليوناً ولأكثر من 40,000 شركة لتمكينهم ومساعدتهم على اتخاذ قرارات مهنية مدروسة."

الرواتب والمزايا والزيادات

فيما يتعلق بالراتب، صرح 61٪ من المجيبين في الإمارات أن حزمة رواتبهم الحالية تتكون من راتب أساسي مع مزايا، بينما قال 23٪ أنها تقتصر على الراتب الأساسي فقط، أما 16٪ فقالوا أنهم يحصلون على راتب أساسي بالإضافة إلى عمولة ومزايا .

وبالنسبة لهيكل الأجور المفضل، قال 58٪ من المجيبين في الإمارات أنهم يفضلون هيكل الأجور الثابتة بنسبة 100٪، بينما قال 34٪ أنهم يفضلون هيكل الأجور الثابتة جزئياً بدفعات متغيرة للعمولة والحوافز، في حين قال 8٪ منهم بأنهم يفضلون الحصول على هيكل أجور متغير بنسبة 100٪.

ومن بين المزايا العديدة التي يحصل عليها الموظفون، يعتبر التأمين الصحي الشخصي (48٪)، وبدل المواصلات (27٪)، والمكافآت (25٪)، والتأمين الصحي للعائلة (16٪) من أهم المزايا الوظيفية في الإمارات.

من ناحية أخرى، يتوقع أكثر من نصف المجيبين (54٪) في الدولة الحصول على زيادة في عام 2019، حيث تتوقع النسبة الأكبر من هؤلاء المجيبين (18٪) زيادة قدرها 1 إلى 5٪.



خلفية المجيبين

يعمل ما يزيد عن نصف (56٪) المجيبين من الإمارات في قطاعهم الحالي منذ ما يصل إلى ست سنوات، بينما يعمل الربع تقريباً (23٪) في القطاع ذاته منذ أكثر من 10 سنوات. أما بالنسبة للشركات التي يعملون لديها، قال غالبية المجيبين (83٪) بأنهم يعملون مع شركتهم الحالية منذ ست سنوات أو أقل، في حين يعمل 49٪ مع شكرتهم الحالية منذ أقل من ثلاث سنوات.

وعندما سُئل المجيبون عن المستوى الذي وصلوا إليه في مسيرتهم المهنية، قال 27٪ بأنهم في منتصف مسيرتهم المهنية، بينما صرح 29٪ بأنهم في مركز عالٍ نسبياً ولكنهم لم يصلوا إلى أعلى منصب بعد، في حين قال 26٪ أنهم في بداية مسيرتهم المهنية، و18٪ بأنهم في أعلى مركز يمكن الوصول إليه.

من جانبها، قالت كيري مكلارين، رئيسة أبحاث Omnibus الشرق الأوسط في يوجوف: "يلقي استبيان الرواتب لعام 2019 الضوء على سوق العمل من منظور الموظفين، كما يساعد المهنيين على تقدير قيمتهم في سوق العمل الحالي، وعلى اتخاذ قرارات أفضل بشأن استثمار الوقت والمال في اكتساب المزيد من المهارات. كما يساعدهم هذا الاستبيان في معرفة ما إن كانت رواتبهم عادلة عند مقارنتها بمعايير قطاع العمل."

تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول "الرواتب في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2019" عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 21 مارس وحتى 9 أبريل 2019، بمشاركة 3,788 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.