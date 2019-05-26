«الأنصاري للصرافة» تطلق مكافآت صيف2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «الأنصاري للصرافة» عن عودة حملتها السنوية «مكافآت صيف 2019»، والتي تعدّ الأكبر من نوعها في قطاع الصرافة من حيث حجم الجوائز المالية. وستتاح فرصة الفوز بالجائزة الكبرى ومقدارها مليون درهم لأحد عملاء «الأنصاري للصرافة» المحظوظين وذلك خلال فترة الحملة الترويجية الممتدة من 25 مايو وحتى 24 يونيو 2019.

وسيحصل الفائز بالجائزة الثانية على سيارة «BMW X1 2019»، كما سيحظى 8 عملاء آخرين على فرصة الفوز بجوائز نقدية تبلغ قيمة كل منها 10000 درهم خلال فترة الحملة. لإضافة إلى ذلك، ستتيح توصية صديق (ليس عميلاً حالياً للأنصاري للصرافة) لإرسال الأموال باستخدام الرمز الترويجي، فرصة للفوز بـ 1 كيلو من الذهب لكل من العميل وصديقه.

وقال محمد بيطار، نائب مدير عام «الأنصاري للصرافة»: «يسرّنا الإعلان عن إطلاق نسخة جديدة من حملة مكافآت صيف 2019 والتي نهدف من خلالها إلى تتويج المليونير السادس ونمنح عملاءنا فرصة الفوز بجوائز مميزة».