تعاون «جافزا» و«غرفة دبي» لتسهيل ممارسة الأعمال في دبي

المصدر: دبي - البيان

اتخذت المنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، المنطقة الحرة الرائدة على مستوى الشرق الأوسط وغرفة تجارة وصناعة دبي، خطوة متقدمة نحو تسهيل ممارسة الأعمال في دبي، عبر إطلاق مبادرة مشتركة، تتمثل بإدخال نظام جديد، يتيح لعملاء المنطقة الحرة لجبل علي، الحصول على شهادة عضوية غرفة تجارة وصناعة دبي، أو تجديد عضويتهم من خلال بوابة «دبي التجارية».

وقال حمد بو عميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي، إن النظام الجديد المتكامل، يدعم جهودنا الرامية إلى تحسين إجراءات ممارسة الأعمال في دبي، وتقديم خدمات ذات قيمة مضافة لأعضاء غرفة دبي.

وسيشجع النظام، المزيد من الشركات على الاستفادة من الخدمات الذكية، وتسريع إجراءات معاملاتهم، وتوفير الوقت والجهد، حيث تنسجم هذه الجهود مع أهداف غرفة دبي، المتمثلة في خلق بيئة محفزة للأعمال في دبي، ودعم نموها في الإمارة، بما يجعل من دبي رائدة في تحفيز الاقتصاد وتعزيز تنافسيته، وفق توجيهات القيادة الرشيدة.

وقال محمد المعلم، المدير التنفيذي، مدير عام موانئ دبي العالمية – إقليم الإمارات: «يقوم التعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي، على أسس الرؤية المشتركة المستندة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الرامية إلى تحسين الخدمات الحكومية، والارتقاء بها لتعزيز التنافسية العالمية لإمارة دبي، وتحقيقاً لأهداف خطة دبي الذكية 2021، في التحول نحو حكومة خالية تماماً من المعاملات الورقية.

لقد حققت دولة الإمارات بالفعل تقدماً كبيراً في تعزيز سهولة ممارسة الأعمال، كما يتضح من مؤشر البنك الدولي الأخير، حيث احتلت المرتبة 11 عالمياً في فئة سهولة ممارسة الأعمال».

وأشار محمد المعلم، إلى أن بوابة الخدمات الإلكترونية «دبي التجارية»، أصبحت منصة رئيسة لتعزيز تجارة دولة الإمارات مع العالم، وقد شهدت المنصة خلال عام 2018 فقط، إجراء أكثر من 21 مليون معاملة، بزيادة 7.53 % على أساس سنوي، في إشارة إلى تنامي الإقبال عليها من قبل التجار والشركات.

ويستكمل ذلك الدور المحوري لجافزا، كمحرك رئيس للنمو والتنويع الاقتصادي في دبي، حيث ساهمت المنطقة الحرة بنسبة 23.8 %، من إجمالي الناتج المحلي للإمارة، وعززت مكانتها كبوابة رائدة تستقطب 23.9 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى دبي.